La Notturna di Sansepolcro 2025: sport, passione e comunità tornano a illuminare la città

Arezzo, 29 agosto 2024 – Sansepolcro si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più attese dell’estate: la Notturna di Sansepolcro, gara podistica regionale di corsa su strada sulla distanza di 7 km, in programma giovedì 4 settembre.

L’evento, organizzato da Avis Atletica Sansepolcro, si conferma un appuntamento capace di unire sport, socialità e promozione del territorio, coinvolgendo atleti e appassionati provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. Il ritrovo è fissato alle ore 19:30 presso Viale Barsanti, 29 – Piscine Acquapark Pincardini, mentre la partenza unica della gara è prevista per le ore 21:00.

La competizione è riservata agli atleti tesserati FIDAL e RunCard in regola con la certificazione medica, e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative federali. Il percorso cittadino, della lunghezza complessiva di 7 km, interesserà alcune delle principali vie del Borgo: Viale Barsanti Via dei Molini (fino all’incrocio con Via Niccolò Aggiunti) Via Niccolò Aggiunti Viale Vittorio Veneto (dalla rotonda con Via Niccolò Aggiunti fino a Porta Fiorentina) Porta Fiorentina e tratto sul nuovo marciapiede fino a Porta del Ponte (Via Largo Porta del Ponte) Viale Antonio Pacinotti Tutte le informazioni legate alla chiusura delle strade interessate saranno consultabili nel sito del comune al link https://portale.comune.sansepolcro.ar.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=31005&CSRF=77e0fe2322a1da092edc40ea3b145d35

La scelta del tracciato consentirà inoltre di mettere in evidenza i lavori di riqualificazione effettuati in diversi punti della città, dentro e fuori le mura, testimonianza concreta dell’impegno rivolto al decoro urbano e alla vivibilità di Sansepolcro. La manifestazione offrirà spazio anche a una corsa non competitiva di 4,5 km aperta a tutti, un invito a vivere lo sport come strumento di aggregazione e condivisione.

La Notturna rappresenta un momento di grande partecipazione non solo sportiva, ma anche cittadina – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti - correre tra le strade illuminate del centro significa vivere il Borgo in una veste unica, tra tifo, passione e spirito di comunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia Avis Atletica Sansepolcro per l’impegno costante nell’organizzazione della manifestazione e invita cittadini e visitatori a partecipare, sostenendo gli atleti lungo il percorso.

Le classifiche ufficiali saranno disponibili al termine della gara sui siti: www.dreamrunners.it – www.icron.it – www.atleticaavissansepolcro.it