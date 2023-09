La Ginnastica Petrarca torna in pedana tra open day e prime gare

Arezzo, 4 settembre 2023 – La Ginnastica Petrarca torna in pedana. L’avvio della stagione coinciderà, come tradizione, con un open day a partecipazione gratuita rivolto a bambine e bambini a partire dai quattro anni che potranno vivere una giornata di giochi, esercizi e circuiti in cui conoscere le diverse specialità ginniche.

L’appuntamento, fissato per mercoledì 6 settembre alla palestra di San Lorentino, vedrà lo staff tecnico petrarchino impegnato nel proporre le prime esperienze in palestra attraverso corsi ludico-motori di avviamento allo sport volti a sviluppare le diverse abilità fisiche quali agilità, coordinazione, equilibrio, velocità e ritmo, gettando le basi per un futuro ingresso nei settori agonistici e preagonistici.

La completezza delle proposte della Ginnastica Petrarca, infatti, permette di orientare ogni singolo atleta verso la disciplina più adatta alle proprie caratteristiche e alle proprie passioni, potendo scegliere tra Ginnastica Ritmica e Ginnastica Artistica Maschile e Femminile che, al fianco della Gymnaestrada, vedono la società impegnata in ambito regionale, nazionale e anche internazionale.

Le attività vengono poi integrate e completate dai corsi di Ginnastica Artistica per Adulti, Ginnastica Dolce per la Terza Età e Pilates, permettendo così a persone di tutte le età di svolgere un’attività motoria volta a mantenere la forma e a rafforzare muscolatura e articolazioni.

L’open day del 6 settembre sarà seguito da altre due lezioni gratuite offerte a ogni nuovo iscritto; per prenotare la giornata è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected]

La stagione di gare, nel frattempo, è iniziata nei giorni scorsi con la partecipazione al quattordicesimo Torneo Internazionale per Clubs “Città di Terranuova” di ginnastica ritmica che, a Terranuova Bracciolini, ha proposto un confronto tra atlete di tutta la penisola.

La Ginnastica Petrarca ha vissuto questo evento come un test in vista dei campionati regionali al via da sabato 23 settembre e come un’occasione per provare i nuovi esercizi preparati durante la pausa estiva, andando a schierare cinque atlete della categoria Gold guidate dallo staff tecnico con Francesca Lapi, Benedetta Moroni, Anna Bigi e Aurora Peluzzi.

Due ginnaste hanno gareggiato tra le Junior3 con Anna Batistini che si è messa alla prova a clavette e palla (dove ha centrato il quinto posto), e Elena Petruccioli con cerchio e nastro, poi è stata la volta delle Allieve con le buone prove di Linda Fiorucci che si è piazzata quinta nella combinazione a corpo libero e fune, di Caterina Falomi che si è esibita con fune e clavette, e di Giulia Aritti che ha rotto il ghiaccio con nastro e clavette.

La seconda tappa della nuova stagione è fissata da venerdì 8 a domenica 10 settembre al torneo “Tontini” di Lucca dove le ragazze della ritmica della Ginnastica Petrarca godranno di una nuova occasione di confronto e di incontro con coetanee del resto della regione.