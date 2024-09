La Ginnastica Petrarca è pronta a tornare in pedana tra gare e open day

Arezzo, 5 settembre 2024 – La Ginnastica Petrarca è pronta a tornare in pedana. Il mese di settembre rappresenta un momento particolarmente intenso per la storica società aretina tra la ripresa degli allenamenti dei gruppi sportivi, le prime gare dopo la pausa estiva e l’open day rivolto a bambine e bambini a partire dai quattro anni di età, con un calendario ricco di impegni che interesseranno le sezioni di Ginnastica Ritmica e Ginnastica Artistica Maschile e Femminile.

Una data particolarmente attesa sarà mercoledì 11 settembre quando, dalle 17.00 alle 19.00, il palazzetto di San Lorentino ospiterà una giornata di giochi, esercizi e circuiti dove conoscere e mettersi alla prova tra le diverse specialità ginniche.

L’open day sarà tenuto dallo staff tecnico petrarchino che accoglierà gli aspiranti ginnasti e le aspiranti ginnaste in una lezione gratuita in cui vivere le prime esperienze in palestra attraverso un’attività ludico-motoria di avviamento allo sport finalizzata a sviluppare abilità fisiche quali agilità, coordinazione, equilibrio, velocità e ritmo.

L’avvio della nuova stagione sarà scandito anche dalla ripartenza dei corsi di ginnastica per adulti e di ginnastica dolce per la terza età, permettendo così a persone di ogni età di svolgere un’attività motoria con cui attivare il corpo, mantenere la forma e rafforzare muscolatura e articolazioni. Per partecipare all’open day o avere ulteriori informazioni è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected].

Tra venerdì 6 e domenica 8 settembre è invece fissata la ripartenza delle gare, con la Ginnastica Petrarca che sarà impegnata al torneo “Tontini” di Borgo a Mozzano (Lu): le ragazze della Ritmica godranno di un’occasione di confronto con coetanee di tutta Italia utile per valutare il livello della preparazione e per testare i nuovi esercizi in vista dei più importanti appuntamenti del prossimo trimestre.

Tra questi spicca la prima prova del campionato individuale Gold della categoria Allieve di domenica 15 settembre a Firenze e la prima prova del campionato individuale di specialità delle categorie Allieve e Junior di sabato 21 e domenica 22 settembre a Viareggio.

Gli atleti della Ginnastica Artistica Maschile dovranno invece attendere sabato 28 e domenica 29 settembre per rompere il ghiaccio nella tappa inaugurale dei campionati toscani individuali e a squadre in programma a Montevarchi, mentre le ragazze della Ginnastica Artistica Femminile debutteranno sabato 12 e domenica 13 ottobre nella prima prova dei campionati regionali a squadre della categoria Allieve.

«La ripartenza è un momento caratterizzato sempre da forti emozioni - commenta Stefania Pace, coordinatrice dei tecnici della Ginnastica Petrarca, - per il ritorno in pedana per le prime gare ufficiali e, soprattutto, per l’accoglienza dei nuovi bambini e delle nuove bambine che avremo il compito di appassionare alla ginnastica per ripagare la rinnovata fiducia riposta in noi dalle famiglie».