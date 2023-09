La casentinese Laura Abenante alla coppa del mondo di karate

Arezzo, 20 settembre 2023 – Dal Casentino al Messico: Laura Abenante combatterà alla coppa del mondo giovanile di karate.

La giovane atleta dell’Accademia Karate Casentino è stata convocata dal Comitato Tecnico Regionale della Toscana per far parte della ristretta squadra che, da giovedì 21 a domenica 24 settembre, scenderà sul tatami nella tappa di Merida della Youth League.

Classe 2007, Abenante vivrà la grande emozione del debutto in una manifestazione iridata e sfiderà i migliori coetanei del panorama internazionale nei -48kg della categoria Juniores, potendo così godere di un’importante esperienza di confronto e di crescita.

La convocazione è arrivata dopo una fase di selezione regionale e dopo uno stage tenuto dal tecnico della nazionale Simone Genocchio dove la casentinese ha maturato consapevolezza e ha dimostrato il proprio talento e il proprio carattere, ottenendo un premio ai tanti anni di impegno e di sacrifici nella palestra di Rassina insieme ai suoi allenatori Luca Boldrini e Filippo Oretti.

Particolari soddisfazioni sono state vissute anche dall’Accademia Karate Casentino che, ormai da molte stagioni, è riconosciuta a livello regionale e nazionale tra le realtà di riferimento per l’insegnamento di questa arte marziale, con tanti atleti costantemente monitorati dalla federazione.

Alla vigilia della partenza per Merida, la stessa Abenante insieme a Ludovica Colì e Lara Piantini hanno trascorso un fine settimana a Riccione al seminario della nazionale giovanile dove, seguite dai tecnici azzurri, si sono allenate con i migliori atleti d’Italia in vista dei prossimi eventi del calendario internazionale.

«La convocazione per la Youth League - spiega Oretti, - è un grande riconoscimento per la nostra portabandiera che ripaga del duro lavoro di questi anni: Laura rappresenta un modello non solo di atleta ma, soprattutto, di ragazza di cui andare fieri».

Un’ulteriore esperienza internazionale caratterizzerà l’avvio di stagione dell’Accademia Karate Casentino. Un numeroso gruppo di atleti delle categorie Esordienti e Cadetti formato da Sofia Dalla Ragione, Pietro Falsetti, Carolina Maggi, Sonia Nocentini, Filippo Organelli, Lara Piantini e Anna Simoni sarà infatti impegnato sabato 23 e domenica 24 settembre al Kranj Open in Slovenia dove potrà misurare il proprio percorso di preparazione a confronto con coetanei di tutta Europa, vivendo il loro esordio assoluto al di fuori dei confini nazionali.

La possibilità di combattere in queste manifestazioni testimonia ulteriormente la qualità della proposta sportiva dell’Accademia Karate Casentino che, nel mese di settembre, ha ripreso la propria attività a partire dai corsi di avviamento al karate per bambini e bambine dai quattro anni nella palestra comunale di Rassina in via Turati e nella palestra Body House di Bibbiena.

«L’Accademia Karate Casentino - aggiunge Boldrini, - è un punto di riferimento per l’intera vallata, con circa cento tesserati e con risultati in continuo miglioramento. Ci proiettiamo con particolare entusiasmo verso una stagione ricca di impegni».