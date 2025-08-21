La campionessa del mondo di karate Sara Cardin al Fitness Day 2025

Arezzo, 21 gosto 2025 – La campionessa del mondo di karate Sara Cardin in Casentino per il Fitness Day 2025. L’undicesima edizione dell’evento, organizzato e ospitato dalla Body House di Bibbiena, è in programma dalle 16.00 di domenica 14 settembre e proporrà un pomeriggio ricco di attività per tutte le età tra esibizioni sportive, conferenze, musica, spettacolo e lezioni gratuite di diverse discipline.

La volontà è di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita per mantenere il benessere, con un ciclo di iniziative a partecipazione gratuita con il coinvolgimento di numerose realtà casentinesi e con una più alta finalità solidale: parte del ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza alle sezioni locali di Avis e Aido, oltre che alle Misericordie del territorio.

Il cuore del Fitness Day, patrocinato dal Comune di Bibbiena, sarà rappresentato dalla presenza della più vincente karateka della storia italiana: la veneta Cardin. Questa atleta ha vinto l’oro nel Kumite ai Mondiali del 2014 e l’argento ai Mondiali del 2010, si è laureata per tre volte campionessa europea nel 2010, nel 2014 e nel 2016, e ha festeggiato ben venti titoli italiani, con una carriera di altissimo livello con cui è rientrata di diritto tra le migliori rappresentanti a livello internazionale di questa arte marziale.

Esperienze e aneddoti del percorso sportivo di Cardin verranno condivisi nel corso del Fitness Day dove sarà protagonista di esibizioni, dimostrazioni pratiche e incontri con gli appassionati e con gli atleti dell’Accademia Karate Casentino, con l’obiettivo di trasmettere la sua passione, di promuovere la disciplina e di veicolare i valori dello sport.

Il programma della giornata sarà poi arricchito dalla presenza di due atleti di body building, dalla presentazione dei corsi della Body House per la stagione 2025-2026, da lezioni dimostrative e dall’allestimento di stand dove ottenere informazioni su tematiche quali la corretta alimentazione, la rete del volontariato sul territorio e l’importanza di donare il sangue per fare del bene a sé stessi e agli altri.

«Il Fitness Day - ricorda Andrea Dalla Ragione, presidente e fondatore della Body House nel 1991 insieme alla dottoressa Valentina Fioravanti, - è un’occasione unica per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature, per avvicinarsi a discipline diverse, per imparare a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, e per sostenere iniziative solidali a favore di realtà che fanno la differenza nella nostra comunità. Il tutto, con la presenza di una campionessa di assoluto rilievo quale Sara Cardin».