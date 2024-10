“Ispirare i giovani ballerini a sognare”: sold out le iscrizioni per lo stage con Oliviero Bifulco

Arezzo, 11 ottobre 2024 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine.

Sotto l’aspetto coreografico cerco di amalgamarli come è giusto che sia, ma da un punto di vista di personalità e temperamento mi piace che rimangano unici e differenti tra loro”.

Queste le parole del ballerino e coreografo Oliviero Bifulco che domenica 27 ottobre sarà ospite della nostra città per un attesissimo stage intensivo di danza moderna presso La Maison della Danza di Roberto Scortecci in via Bernardo Tanucci, 24. Oliviero Bifulco frequenta per sette anni la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala dove si diploma in danza classica e contemporanea sotto la direzione di Frédéric Olivieri.

Dopo un corso di perfezionamento, comincia a lavorare all’Opéra di Bordeaux sotto la direzione di Charles Jude, dove balla i più grandi titoli del repertorio classico e contemporaneo. Nel suo repertorio troviamo i grandi classici del balletto, dallo Schiaccianoci al Lago dei Cigni, e i grandi coreografi del Novecento: Angelin Preljocaj, Maurice Béjart, Serge Lifar, José Limón, Jiří Kylián.

Nel 2017 decide di partecipare al programma televisivo Amici condotto da Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione viene apprezzato dai docenti e dal pubblico grazie alla sua tecnica e alla sua preparazione. Arriva fino alla fase finale del talent eseguendo pezzi classici, ma anche aprendosi a tutti gli altri stili. Nel 2024 prende parte alla tournée di “Open”, lo spettacolo multimediale di Daniel Ezralow, tra i ballerini fondatori del progetto Momix.

Oggi alterna la carriera di ballerino a quella di coreografo e insegnante. “Durante i miei stage noto che alcune ragazze hanno dentro molte paure: paura di uscire dal loro guscio, di avventurarsi in qualcosa. Hanno paura delle aspettative altrui e specialmente del giudizio.

Cerco di approcciarmi a loro sempre con rispetto, con incoraggiamenti anziché critiche, correggendo come deve fare un insegnante ma in modo assolutamente positivo. Ho la speranza che quel ragazzo, quella ragazza, magari non farà mai il ballerino ma tornando a casa sarà una persona migliore perché è stato trattato con gentilezza, in modo garbato e vorrà fare altrettanto” ricorda il M° Bifulco.

Sul suo profilo Facebook così scrive a proposito di una sua coreografia ispirata al tema della luce: “nel mio piccolo, non so quanto io possa fare per cambiare il mondo, ma mi piace pensare che il mio tentativo di portare un po’ di luce ogni giorno, ogni momento, in ogni situazione, possa essere già un piccolo passo avanti”.

Intanto ha portato tanta luce nella nostra città, visto che i posti disponibili per lo stage modern che terrà in due classi a numero chiuso di livello intermedio e avanzato, sono andati esauriti in pochi giorni. “Il percorso dentro la scuola di Amici è stato un percorso molto lungo e assai complesso.

Ogni giorno c’erano intense prove da affrontare e bisognava essere sempre pronti! Ho cercato di essere me stesso con la massima positività. Penso che rifarei tutto esattamente come ho fatto” conclude Bifulco. “Gli stage sono momenti di approfondimento davvero importante durante i quali giovani ballerine si trovano a contatto con grandi personalità del mondo del balletto e della danza – ricorda Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza - non si tratta di una semplice lezione, non si tratta soltanto di incontrare insegnanti famosi, si tratta invece di vivere un’esperienza unica”.

“Ogni passo, ogni movimento sarà un’opportunità per scoprire nuovi orizzonti, ampliare le proprie prospettive creando connessioni speciali con gli altri partecipanti – conclude Roberto Scortecci – alle tantissime ballerine di molte scuole di danza della città che si sono iscritte allo stage con il M° Bifulco ho chiesto di essere accoglienti così da divertirsi un Mondo! Ho augurato che questo stage possa essere il punto di partenza di un percorso di danza straordinario”.