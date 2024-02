Il Valtiberina Tennis verso il debutto nel campionato femminile di serie C

Arezzo, 28 febbraio 2024 – Conto alla rovescia per il debutto del Valtiberina Tennis nella serie C femminile.

La squadra di punta del circolo di Sansepolcro sarà impegnata per la terza stagione consecutiva nell’importante campionato regionale dove, a partire da domenica 17 marzo, potrà vivere un confronto con avversarie di tutta la Toscana con l’ambizione di provare a inseguire la B2.

La formazione biturgense farà affidamento sul consolidato gruppo di atlete che è riuscito a centrare l’accesso ai Play Off per la promozione nel 2022 e nel 2023, trovando nuovamente il proprio punto di forza nelle maestre Elora Dabija (in passato campionessa europea Under18 e vicecampionessa europea a squadre Under16) e Michela Metozzi (già campionessa italiana a squadre Under16 con il Tennis Giotto).

A completare la squadra saranno poi la freschezza della giovane promessa del vivaio Lucy Bianconi del 2007 e l’esperienza della ventunenne alessandrina Alessia Bellotti che in passato ha militato anche in A2 e che ha rinnovato il proprio impegno al servizio del Valtiberina Tennis.

Il primo turno di campionato sarà alle 10.00 del 17 marzo quando il PalaPiccini di Sansepolcro ospiterà il Tc Piancastagnaio, mentre la domenica successiva è in programma la prima trasferta in casa del Tc Prato che anticiperà il fine settimana di stop in concomitanza delle festività pasquali.

Il calendario proporrà poi altri due turni casalinghi fissati per domenica 7 aprile contro il Tennis Pisa e per domenica 28 aprile contro il Ct Pontedera, inframezzati dall’incontro di domenica 14 aprile sui campi della Polisportiva Curiel di Pontassieve.

La classifica definitiva al termine di queste cinque giornate decreterà le due migliori formazioni che avranno accesso ai Play Off per la B2, seguite dalla terza e dalla quarta che meriteranno la permanenza in C, e dalla quinta e dalla sesta che scenderanno in D1.

Il 2024 vedrà il Valtiberina Tennis presente anche nei campionati senior maschili, con due formazioni che militeranno in serie D3: la prima schiererà Riccardo Lorenzi, Fabio Marinangeli, Luigi Martini e Gregorio Romano, mentre la seconda unirà le racchette di Paolo Cenciarelli, Luca Cesari, Luca Ramponi e Manuel Tucci.

«La nostra prima squadra femminile - commenta il presidente Carmelo Gambacorta, - ha sempre regalato sorprese ed emozioni, come certificato dai risultati delle ultime stagioni raggiunti da una formazione orgogliosamente costituita principalmente dalle nostre allenatrici e dalle ragazze del nostro vivaio.

Nel 2020 eravamo infatti in D2, mentre nel 2022 e nel 2023 abbiamo lottato per la promozione in B2. La nostra formazione è stata confermata e, di conseguenza, ci avviciniamo all’ormai prossimo campionato di C con la consapevolezza di poter guardare al futuro con consolidata fiducia».