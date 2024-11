Il Tennis Giotto sarà anche nel 2025 in serie A2 maschile e femminile

Arezzo, 18 novembre 2024 – Il Tennis Giotto giocherà in serie A2 maschile e femminile anche nel 2025. Le due squadre di punta del circolo aretino hanno archiviato la regular season con risultati positivi che hanno permesso di blindare un doppio quarto posto finale a un passo dai Play Off e di festeggiare la permanenza nel secondo più importante campionato nazionale.

La stagione ha impegnato il Tennis Giotto su campi di tutta Italia e ha trovato uno dei motivi di maggior soddisfazione nel debutto di alcune promesse del vivaio quali la quattordicenne Bianca Vannelli e il sedicenne Raffaele Ciurnelli che, nonostante la giovanissima età, hanno vissuto le emozioni di scendere in campo in A2, rinnovando così la fiducia di poter vivere in futuro ulteriori passi in avanti.

La squadra maschile ha chiuso la stagione in crescendo, con tre vittorie negli ultimi tre turni. La partita conclusiva è terminata con una bella affermazione per 4-2 nella lunga trasferta in casa del Tc Brindisi: l’esito positivo dell’incontro era già stato blindato nei singoli, dove il Tennis Giotto aveva ottenuto un vantaggio di 3-1 in virtù delle vittorie di Pietro Fanucci su Jacopo Tarlo per 6-3 e 6-1, di Stefano Baldoni su Omar Brigida per 6-2 e 7-5, e di Raffaele Ciurnelli su Matteo Giangrande per 6-4, 4-6 e 6-1.

L’unico punto pugliese è stato messo a referto da Maciej Rajski su Filippo Alberti dopo una combattuta maratona di tre set terminata 6-1, 4-6 e 3-6. Il successo del Tennis Giotto è stato archiviato nel doppio da Alberti e da Guelfo Borghini Baldovinetti che hanno superato per 6-0 e 6-3 la coppia Tarlo-Giangrande, infine Baldoni-Fanucci si sono arresi a Brigida-Rajski per 5-7 e 3-6.

La formazione, capitanata da Alessandro Caneschi, ha fatto affidamento anche su Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli che si sono alternati in campo nei sette turni stagionali.

Un risultato positivo è stato centrato anche dalla squadra femminile guidata da Jacopo Bramanti che, al suo esordio assoluto in serie A2, ha archiviato una positiva stagione con il pareggio per 2-2 ottenuto tra le mura amiche con il Nuova Casale di Casale Monferrato.

Le aretine hanno chiuso i singoli in vantaggio per le affermazioni di Aneta Laboutkova su Ksenia Sokolova con un doppo 6-1 e di Gaia Squarcialupi su Rebecca Casoli per 6-2 e 6-4, mentre le piemontesi hanno accorciato lo svantaggio nell’incontro di Matilde Mariani con Katerina Tsygourova.

L’incontro è stato chiuso dal doppio dove Laboutkova e la debuttante Vannelli sono state superate per 3-6 e 1-6 da Casoli e Tsygourova. La squadra del Tennis Giotto protagonista della prima, storica, stagione in A2 era completata da Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti e Sofia Macis.

«Nel 2025 vivremo ancora il grande orgoglio di essere con due squadre in A2 - commenta il direttore sportivo Francesco Benci, - e ci saremo, nuovamente, anche con la forza dei nostri giovani che ogni volta che sono stati chiamati in causa in un campionato tanto importante sono riusciti a farsi trovare pronti e a ribadire l’eccellenza del “modello Giotto”».