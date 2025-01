Il settore giovanile della Sba torna sul parquet nei campionati regionali

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Il settore giovanile della Scuola Basket Arezzo torna sul parquet dopo la pausa natalizia. La prima parte di stagione ha regalato soddisfazioni alla società cestistica aretina che, dall’Under13 all’Under19, è ai vertici di numerosi campionati regionali e che sarà ora chiamata a confermarsi per restare fino all’ultimo in corsa per i titoli toscani nelle diverse categorie.

Un percorso particolarmente entusiasmante sta vedendo per protagonista l’Under15 New Silver Car allenata da Umberto Vezzosi con l’assistenza di Michele Bellavia che, impegnata nel massimo palcoscenico giovanile d’Eccellenza, ha centrato undici vittorie su dodici partite disputate e che occupa il secondo posto in classifica alle spalle della sola Us Livorno.

Questa squadra, forte del miglior attacco del girone con 1.072 punti e reduce dalla vittoria del torneo “Città di Roma”, tornerà in campo sabato 11 gennaio contro il Paradù Cecina con l’ambizione di rientrare tra le migliori della regione che potranno qualificarsi per la seconda fase.

Positivi risultati stanno arrivando anche dalla Under19 Amen di Vezzosi che è al primo posto del campionato Gold e che giocherà giovedì 9 gennaio in casa del Credito Cooperativo Reggello per difendere una posizione con cui potrà accedere direttamente alla finale per il titolo toscano, mentre l’Under19 Rosini Impianti di Massimo Bini con Fabrizio Razzolini è attualmente seconda nel campionato Silver.

La Sba sta trovando soddisfazioni anche nel settore femminile con l’ottimo secondo posto dell’Under13 guidata da Michele Roggi e Lamya Beryouni che certifica la crescita anche di questo movimento dove sono presenti altre due squadre, l’Under14 e l’Under17, che riuniscono tante promettenti cestiste che si stanno dimostrando capaci di lasciare il segno anche a livello regionale.

A concludere il settore giovanile maschile della Sba sono l’Under14 e l’Under17 Rosini Impianti nei campionati Gold, oltre all’Under15 Galv-Ar e all’Under17 Tecnoil nei tornei Silver che stanno vivendo una stagione di crescita, confronto e miglioramento con coetanei di tutta la regione.