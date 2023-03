Il Sansepolcro a Narni È uno scontro al vertice

La New Volley Sansepolcro ha riposato nell’ultimo weekend, mentre Narni, in C maschile di pallavolo, ha approfittato dello stop dei biturgensi per vincere 3-1 a Città di Castello e scavalcarli in vetta alla classifica. A quattro giornate dal termine del torneo ci sarà quindi lo scontro diretto sabato alle 17, a Narni, tra la locale squadra che guida con 40 punti e la New Volley Sansepolcro che ne ha 38. Inutile dire che la New Volley dovrà vincere 3-0 o 3-1 per scavalcare gli avversari in vetta alla classifica. Anche una vittoria per 3-2, farebbe restare i narnesi in vetta. E’ questo il match decisivo per la vittoria finale di un torneo che la New Volley si è aggiudicata lo scorso anno, ma che per varie vicissitudini, non è stata serie B.