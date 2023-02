Il Montevarchi con l’Entella parte bene, poi si perde: ko 3-0 in Liguria

Perez (Montevarchi)

Chiavari, 19 febbraio 2023 – L’Aquila Montevarchi dura un tempo ma poi si scioglie. Rischia tanto in avvio ma poi regge bene l’urto dell’Entella. Un inizio che sembrava promettente per il team a Chiavari.

Poi qualcosa si è rotto e a inizio secondo tempo è stato l’Entella a passare. Da lì il Montevarchi si è progressivamente spento subendo altre due reti.

La squadra di Banchini dunque non riesce a imporre il suo gioco e anzi soccombe con un risultato severo. Un paio di errori piuttosto netti in difesa regalano altrettanti gol all’Entella (il primo su rigore). Nel finale c’è spazio per il tris dei liguri con Zamparo che beffa Giusti con un pallonetto.

Il tabellino

Virtus Entella-Montevarchi 3-0

Virtus Entella (3-4-1-2): Borra 6; Parodi 6, Sadiki 6, Reali 6; Tomaselli 7 (31’ st Manzi ng), Corbari 6, Paolucci 6 (39’ st Tascone ng), Barlocco 6; Ramirez 7 (31’ st Siatounis 6.5); Zamparo 6.5 (39’ st Faggioli ng), Merkaj 6.5 (19’ st Morosini 6). A disp.: De Lucia, Giammarresi, Zappella, Favale, Pellizzer, Rada, Banfi. All. Volpe 6.5. Aquila

Montevarchi (3-4-3): Giusti 6.5; Bertola 5.5 (31’ st Rovaglia ng), Tozzuolo 6, Gennari 5.5; Manè 5 (21’st Enian 5), Mussis 6.5 (41’ st Pietra ng), Amatucci 6, Cerasani 5.5, Lischi 5 (21’ st Perez 5); Giordani 5, Italeng 5.5 (31’ st Kernezo ng). A disp.: Mazzini, Rossi, Fiumanò, Sorgente, Chiti, Boncompagni, Biagi, Nador. All. Banchini 5. Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa 5.5

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Marcatori: st 3’ rig. Merkaj, 11’ Tomaselli, 37’ Zamparo

Note: espulsi 10’ pt l’allenaotre dell’Aquila Montevarchi Banchini per proteste. Ammoniti Italeng, Bertola, Corbari, Parodi, Giusti, Paolucci. Mussis, Enian per gioco scorretto; Gennari per comportamento non regolamentare. Angoli 5-8. Recuperi tempo 3’pt, 4’ st