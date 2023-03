Il ct Giotto al debutto con 200 atleti

Trentuno squadre e duecento atleti in campo nel 2023 del Tennis Giotto. Questo grande movimento ha vissuto una comune giornata di raduno che ha trovato il proprio cuore nella presentazione delle singole formazioni che avranno il compito di rappresentare il circolo aretino nei diversi campionati regionali e nazionali, senior e under, di tennis e di padel. La manifestazione più importante sarà giocata dalla prima squadra maschile che dovrà attendere il mese di ottobre per vivere le emozioni di competere in serie A2.

I riflettori della prima parte di stagione saranno orientati verso lo storico esordio nel campionato nazionale femminile di B1. Una squadra maschile sarà invece impegnata nel campionato regionale di serie C. Ben cinque saranno invece le formazioni del Tennis Giotto iscritte alla serie D.