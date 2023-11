Il Club Arezzo Channel porta a casa la partita contro Emma Villas Siena

Arezzo, 20 novembre 2023 – Terza giornata e primo squillo stagionale per gli aretini che conquistano agilmente il match con Emma Villas Siena per 3-0 fra le mura di casa.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi L. Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Nataletti al centro, Nandesi A. libero. Avvio di primo set positivo per gli ospiti che provano a cogliere di sorpresa i Botoli con delle buone giocate, i ragazzi di coach Morelli non si scompongono e recuperano prontamente il Gap grazie a delle ottime giocate di Conti e compagni.

I Nero Amaranto tengono il piede fermo sull’acceleratore e conquistano il parziale per 25-17. Secondo parziale che gli aretini comandano fin dalle prime battute, i Botoli sciolinano un bel gioco, Nataletti si fa sentire a muro con i suoi 201 cm, gli ospiti non trovano appiglio e il set si conclude rapidamente per 25-16.

Terzo parziale è un monologo Nero Amaranto, una buona prestazione corale senza nessun calo di concentrazione i Botoli sono determinati a portare a casa l’intera posta in palio e a non dare nessuna chance ai senesi.

Luatti quest’oggi preciso ed in palla orchestra alla perfezione le sue bocche da fuoco raggiungendo il parziale di 14-5. il set giunge rapidamente all’epilogo, Scarpato con un primo tempo firma la vittoria fissando il punteggio sullo 25-12.

Game set and match, i Botoli conquistano la prima gara davanti ad un bellissimo pubblico che ha gremito il Pala Maccagnolo e ha spinto i nero amaranto al successo.

Pronto riscatto dopo la opaca gara di Firenze, squadra che ha fatto buoni passi in avanti ma che ancora ha ampi margini di miglioramento che fanno ben sperare per il proseguo del campionato.

Prossimo incontro quello di sabato 25/11 valevole per la quarta giornata dove i Botoli faranno visita alla concittadina Volley Arezzo per il Derby.