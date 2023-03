I baby di Bernardini ko col Grosseto

GROSSETO

2

AREZZO

1

GROSSETO (3-5-2): Cirillo; Cipollini (1’ st Passalacqua), Capoduri, Veronesi; Messini (31’ st Turbanti), Battistoni (33’ st Affabile), Bojinov (15’ st Arzilli), Persicci (16’ st De Dominicis), Moscatelli; Generali (16’ st Arrigucci), Rotondo (45’st Zarone). Allenatore: Alberto Mariani.

AREZZO (4-3-3): Fecit; Pericolini, Di Gregorio (31’ st Parretti,), Stopponi, Barbagli (13’ st Sanarelli); Scichilone, Bonavita (13’ st Verdini), Parisi (38’ st Artini); Canneva (5’ st Pernici), Pasquali, Zhupa. Allenatore: Massimiliano Bernardini.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: pt 39’ Generali; st 7’ Generali, 46’ Zhupa (nella foto) su rig.

MONTAGNANO – Inizia in salita il torneo di Viareggio per i baby amaranto, sconfitti al ‘Santi Sartiani’ per 2-1 dal Grosseto. E pensare che il Cavallino era partito con il piede giusto sfiorando il gol in più occasioni con Zhupa e Stopponi, ma il Grosseto sul finire del primo tempo trova con Generali il vantaggio con una deviazione da distanza ravvicinata. Nella ripresa Generali raddoppia con un pallonetto. L’Arezzo colpisce un palo e su rigore trova il 2-1 con Zhupa.