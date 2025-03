Guglielmo Moretti ha dipinto la Rotella della Coppa del Presidente, Competizione di Tiro con la Balestra

Arezzo, 31 marzo 2025 – Sabato 29 marzo 2025 al Campo di tiro coperto "Palafreccia" allo Stadio Tevere a Sansepolcro si è svolta la “Coppa del Presidente" gara di tiro con la Balestra.

Classificato al terzo posto Enzo Cestelli, al secondo Simone Carbonaro che sono stati premiati con medaglia mentre al primo posto si è classificato Alessandro Tizzi al quale è andata la medaglia, la Coppa e la rotella dipinta dal giovanissimo artista Guglielmo Moretti; pittore tredicenne, Guglielmo Moretti (classe 2011 residente a San Giustino) segue l'attività di pittura pomeridiana del Collegio Regina Elena INPS, condotta da Michele Foni nell'ambito della quale ha lavorato per questo progetto.

"C'è il Cervone serpente italiano e la Balestra protagonista della competizione. Il tema floreale medievale è per ricordare che non è una rappresentazione moderna dei nostri tempi ma è da parecchio tempo che si tira con la Balestra e ho voluto rappresentare il serpente perche come la freccia tira al bersaglio anche il serpente va dritto alla preda - ha detto il giovane artista Moretti - ho voluto fare delle sfumature tra il viola e l'azzurro per dare un colpo di luce alla balestra e sul serpente, per ottenere lo stesso effetto ho lavorato con i colori crema e caffè".

Il Convitto Regina Elena INPS riconferma il suo prezioso lavoro educativo. "Guglielmo è, tra l'altro, nipote di Fernando Gragnoli artista umbro soprattutto noto per la scultura del legno e già partecipante alle iniziative di Melisciano Arte - ha detto Michele Foni che guida da anni l'attività di pittura nel Convitto Regina Elena - Devo ammettere che tra i pittori che ho fatto esercitare in questi anni in questa disciplina Guglielmo è senza dubbio il più bravo".

Tanti i Balestrieri che hanno deciso di confrontarsi su questa singolare competizione. "Le soddisfazioni sono tante ma stare qua insieme a tutti questi ragazzi, colleghi balestrieri - ha dichiarato il balestriere Alessandro Tizzi - è sempre una gioia immensa".

Grande anche la soddisfazione del Presidente Stefano Tarducci che ha coordinata la cerimonia di premiazione che ha coinvolti vari personaggi rappresentativi presenti affidando il compito di premiare il primo classificato proprio al giovane pittore Moretti, autore della Rotella.

"Questa è la Coppa che, quest'anno, abbiamo pensato di anticipare proprio per allenare i nostri balestrieri al Palio di Gubbio che quest'anno sarà anticipato al 18 maggio per via del passaggio del Giro d'Italia; - ha detto Tarducci - quindi abbiamo pensato bene di mettere in calendario una gara dove si affina il tiro perchè qui, uno contro uno, si deve solo che tirare bene altrimenti si viene eliminati".