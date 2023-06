Giro di panchine: a Stia arriva Innocenti Ambra saluta Carboni, a Poppi c’è Saini

In Seconda categoria l’Arno Castiglioni Laterina ha confermato Conti in panchina, mentre l’Atletico Levane Leona dovrebbe ripartire con Branchi anche se non mancano gli estimatori del tecnico. L’Ambra ha salutato Carboni, la Fratticciola si tiene stretto Pandolfi. Consumi è il primo candidato per la panchina del Montemignaio mentre il Pieve al Toppo conferma Narducci in panchina. Il Pestello affida la prima squadra a Borsi, il neopromosso Poppi riparte con Saini. Per il Rassina c’è Squillantini per aprire un nuovo ciclo. Il San Marco conferma Gudini, il Terontola Pacchiani. Allo Stia arriva Innocenti.