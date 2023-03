Già 500 biglietti venduti Oggi stop prevendita

L’attesa è quasi finita: domani è il giorno tanto atteso, quello del derby contro il Livorno al "Picchi". La squadra ieri ha svolto una seduta a porte chiuse, stessa cosa stamani con la rifinitura dentro il Comunale. A tenere banco è soprattutto Gaddini, recuperato dopo i problemi alla schiena delle scorse settimane: se darà garanzie giocherà titolare nel tridente, altrimenti spazio a due tra Bramante, Pattarello, Convitto o anche il 2004 Cantisani, opzione che permetterebbe di schierare Lazzarini terzino destro al posto di Pericolini se Indiani intendesse rinforzare la linea difensiva. Lontani dalla condizione migliore e presumibilmente non convocati Persichini e Poggesi.

Ultime ore per l’acquisto dei biglietti in prevendita: c’è tempo fino alle 19 di stasera nei punti vendita autorizzati Vivaticket oppure online. Circa 500 quelli già staccati per il settore ospiti, con la carovana di pullman, pulmini e mezzi propri già pronta ad attraversare la Toscana per sostenere il Cavallino.