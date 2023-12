Fani sfiora l’impresa. I viola fermano il Siena

SIENA

1

CASTIGLIONESE

1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy (86’ Biancon), Cavallari, Bertelli (86’ Agostinone); Bianchi, Lollo, Masini; Candido (89’ Ivan); Boccardi (82’ Hagbe), Galligani (46’ Granado).

All. Magrini.

CASTIGLIONESE (4-3-1-2): Ubirti; Cecci, Menchetti, Menci, Giorgi; Talladira (46’ Tacchini), Kameni, Minocci; Ricci; Talladira, Falomi (71’ Capogna).

All. Fani.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 43’ Ricci, 49’ Candido.

Note: recupero: 1’ pt e 5’ st; angoli 5-3; ammoniti: Talladira, Morosi, Lollo, Cecci; espulso al 93’ Pagani.

BADESSE – Impresa sfiorata: la Castiglionese, sul campo della capolista, conquista un punto preziosissimo, che mette fine alla marcia dei bianconeri, dopo sette vittorie consecutive. Un’ottima prestazione, quella dei viola di Roberto Fani, passati in vantaggio alla fine del primo tempo, poi ripresi ad inizio ripresa. Quando la squadra di Magrini si distende fa paura, ma la prima parata del match è di Giusti al quarto d’ora che dice no alla conclusione di Ricci. Per i padroni di casa la chance arriva tre minuti dopo: Menci devia il rasoterra di Candido, Ubirti smanaccia, Masini è lì, ma Menchetti gli si oppone e salva i suoi. La gara è equilibrata, i viola giocano senza timore reverenziale, vanno a prendere alti gli avversari, senza però creare reali occasioni da gol. Seppur con qualche errore di misura di troppo, il Siena alla mezz’ora alza il baricentro. Al 31’ Candido ci prova da fuori, ma il suo destro esce di un soffio. Lo sforzo del Siena non trova gloria. E la Castiglionese trova invece la rete del vantaggio: è il 43’, Lollo perde palla, Ricci scambia con Kameni, calcia e complice una deviazione di Cavallari, insacca. Si va al riposo con i ragazzi di Fani avanti per uno a zero. Galligani e Talladira rimangono negli spogliatoi: al loro posto Granado e Tacchini. Il Siena rientra in campo deciso e non passano tre minuti che rimette il risultato in parità: Candido, imbeccato da Granado vola verso la porta, supera Cecci, punta Ubirti e lo batte. I bianconeri cercano con insistenza il raddoppio, sfruttando la fisicità e la generosità del brasiliano. Poi al 62’ la botta sicura di Tacchini non centra lo specchio. Al 69’ proprio Granado sfiora il sorpasso: servito da Candido, ci prova di testa, ma mette a lato. La battaglia è tutta a centrocampo, con la stanchezza che avanza sul campo pesantissimo, fino al 91’ quando la bella rovesciata di Bianchi mette i brividi ai viola, ma senza sbloccare il risultato.

Angela Gorellini