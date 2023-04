SANSEPOLCRO

Il braccio di ferro prosegue tra Sansepolcro ed Ellera con tre punti di vantaggio dei bianconeri di Armillei che hanno una gara in più. Questo il cammino da qui al 7 maggio: il Sansepolcro giocherà a Pontevalleceppi domenica prossima, l’Eccellenza umbra riposerà il 23 aprile ed il Sansepolcro avrà il suo turno di stop domenica 30 aprile. La chiusura è prevista per il 7 maggio al Buitoni contro il Foligno. L’Ellera avrà invece tre incontri, anche se lascia un pò perplessi il pari esterno contro l’Atletico Bmg per un gol della squadra di casa, quello del pareggio dell’Atletico, apparso regolare. Dicevamo del cammino dei perugini: domenica 16 aprile saranno in casa contro il San Sisto, il 30 aprile a Terni contro l’Olympia Thyrus e il 7 maggio chiuderanno tra le mura amiche del Fioroni con la Narnese. Anche la classifica marcatori vede due giocatori in vetta: Colombi dell’Ellera a quota 18 e Valori del Sansepolcro a 17. Naturale che importante sarà vincere, per il Sansepolcro, a Pontevalleceppi e mantenere il distacco considerando che l’Ellera giocherà in casa contro un San Sisto che non ha più nulla da chiedere alla classifica, mentre il Pontevalleceppi è in piena lotta per ottenere una salvezza anticipata. Poi il lungo stop del Sansepolcro. "Dobbiamo vincerle entrambe – dice Armillei – poi vedremo se l’Ellera farà altrettanto. Noi dobbiamo ottenere i tre punti fuori a Pontevalleceppi ed in casa con il Foligno". Gorini si teneva la coscia destra domenica con la C4 Foligno. "Speriamo non sia nulla di grave e i controlli mi auguro siano favorevoli. Domenica rientrano anche Nuti e Beers per cui il pacchetto centrale sarà a posto". A proposito di Beers, come mai non era del match? "Ha avuto un piccolo intervento ad una gengiva, per cui non ce la siamo sentiti di rischiarlo".

Sentiamo cosa dice Gorini a proposito dei suoi acciacchi. "Mi auguro non sia nulla, dato che ci voglio essere anche io a festeggiare, del resto se abbiamo parecchi punti in più di altre squadre, parlo sia di noi che dell’Ellera, ciò vuol dire che certe dichiarazioni lasciano il tempo che trovano caricandoci, invece, ulteriormente verso il rush finale".

Fabio Patti