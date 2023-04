E’ il giorno di Vivicittà, una corsa per tutti

AREZZO

Un contenitore di esperienze e di mobilitazioni podistiche che in ogni città assumeranno il colore del diritto alla sostenibilità ambientale, alla salute, alla tutela dei centri storici, all’inclusione, all’aggregazione giovanile. Tutto è questo Vivicittà, che oggi celebra la 38esima edizione. E’ la corsa podistica internazionale, promossa dalla Uisp nazionale e alla quale aderisce anche il comitato aretino. Si gareggia sulla distanza di 10 km simultaneamente in 34 città italiane, tra le quali appunto Arezzo. Di queste, 24 aderiscono alla competitiva con i partecipanti che entreranno a far parte della classifica unica compensata. In più saranno collegate anche le città di Tuzla (Bosnia Herzegovina) e le giapponesi Yokohama, Osaka, e Ohtu. Per quanto riguarda il nostro capoluogo partenza e arrivo al Parco Pertini al termine di un tracciato che si snoda per le vie del centro cittadino.

Lo starter verrà dato questa mattina alle 9,30, in diretta su Rai Radio 1. Quest’anno Vivicittà avrà come sottotitolo "La corsa dei diritti". Come ormai da qualche tempo la Uisp aretina organizza l’evento in collaborazione con il Gruppo Sportivo Amatori Podistica Arezzo e pertanto Vivicittà sarà valevole anche come 37esima Corsa del Saracino. Dopo la partenza gli atleti imboccheranno via Degli Accolti, via Erbosa, viale Giotto, attraverseranno la rotatoria Giotto dirigendosi verso Santa Maria delle Grazie, quindi viale Mecenate, e ritorno verso via degli Accolti e da lì nuovamente all’interno del Parco Pertini. Successivamente uscita dal sottopasso pedonale in via Guadagnoli, via delle Gagliarde, piazza San Giusto, via Garibaldi, via Asmara, via Rodi, via Pietro Aretino, via Margaritone, attraversamento intersezione con via Crispi, ancora via Margaritone fino all’ingresso dell’Anfiteatro Romano, interno giardini Anfiteatro e uscita ultimo tratto per l’arrivo all’interno del Parco Pertini. Parallelamente alla corsa podistica competitiva si svolgerà la camminata ludico-motoria, non competitiva, aperta a tutti.

Andrea Lorentini