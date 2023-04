È febbre amaranto: 1500 biglietti

In vista della sfida dell’anno contro la Pianese, la società amaranto chiama a raccolta tifosi e appassionati. La prevendita va a gonfie vele: già 1500 i biglietti venduti. Per colorare di amaranto il Comunale, infatti, società, Orgoglio Amaranto e gruppi organizzati della Curva Minghelli hanno realizzato delle bandiere per l’occasione, che saranno in vendita a partire da oggi al costo di 10 euro. Tre i punti vendita: lo store di Arezzo e New Energy in via Madonna del Prato, l’orologeria Pernici in via Cavour e la tabaccheria del Bagnoro.

"Prendere la bandiera e riempire il Comunale è l’invito della società, del comitato e dei tifosi: tutti uniti verso un unico traguardo", si legge nel comunicato congiunto. Nel frattempo, la squadra continua la marcia di avvicinamento allo scontro diretto: oggi e domani sedute pomeridiane singole prima della rifinitura a porte chiuse di sabato. Tutti a disposizione del tecnico a parte il terzino Poggesi, ancora alle prese con problemi a un piede.