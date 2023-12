Duecento bambini e bambine della Sba sul parquet per la Festa di Natale

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Duecento bambini e bambine della Scuola Basket Arezzo insieme per la Festa di Natale.

Il tradizionale ritrovo di fine anno del minibasket Nova Verta è fissato per martedì 19 dicembre al palasport Estra “Mario d’Agata” quando è in programma una giornata scandita da giochi, sfide, sorprese e momenti di incontro che coinvolgeranno tutti i più piccoli cestisti della società aretina.

Le maggiori emozioni saranno collegate alla presenza degli atleti della prima squadra di serie B che contribuiranno a questo pomeriggio di festa e che verranno inseriti direttamente nelle squadre con i bambini dei corsi organizzati tra Arezzo e Badia al Pino, andando a testimoniare un ideale percorso sportivo che dai primi passi sul parquet accompagna ai palazzetti di tutta Italia.

L’evento sarà diviso in due momenti che termineranno con la consegna di gadget e doni a tutti i tesserati del minibasket. I primi a ritrovarsi alle 17.30 saranno i bambini nati tra il 2015 e il 2019 a cui verranno proposti percorsi combinati, esercizi e minipartite “3 contro 3” con squadre miste dove cestisti di diverse categorie avranno l’opportunità di conoscersi, confrontarsi e giocare insieme.

Alle 18.30 sarà poi la volta dei giocatori delle annate dal 2012 al 2014 che verranno impegnati in vere e proprie partite che configureranno anche un’opportunità per arricchire la preparazione in vista dei tornei giovanili in programma nel corso delle festività natalizie.

In entrambe le fasce orarie sarà presente lo staff tecnico del minibasket Nova Verta al completo, con Roberta Bindi, Adriano Alfieri, Stefano Biancucci, Paolo Bruschi, Federico Fornara, Franco Guccione, Lorenzo Guccione, Beryouni Lamya, Erika Picchi, Michele Roggi, Alessandro Stocchi, Marco Sulpizio, Jacopo Vignaroli e il preparatore atletico Giosuè Cabitta.

La festa riunirà dunque atleti, istruttori, dirigenti e famiglie per un comune momento di scambio di auguri e di incontro prima dello stop degli allenamenti, in un palazzetto eccezionalmente riservato ai più piccoli della Sba e appositamente addobbato con colori e decorazioni di Natale.