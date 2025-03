Due titoli regionali in un fine settimana per il Tennis Giotto

Arezzo, 26 marzo 2025 – Due titoli regionali per il Tennis Giotto. Il circolo aretino ha messo a segno una prestigiosa doppietta con Filippo Alberti che è risultato il migliore della regione ai Campionati Toscani Assoluti e con la coppia formata da Patrizia Felicini e Alessia Giulicchi che ha trionfato nel doppio ai Campionati Toscani di Quarta Categoria, centrando la conseguente qualificazione per le finali nazionali.

Quest’ultimo successo è infatti valso per le due atlete la responsabilità di rappresentare la Toscana nella manifestazione che, a maggio, assegnerà il titolo tricolore al Foro Italico di Roma.

Un cammino particolarmente entusiasmante ha visto per protagonista Alberti, punto di forza della prima squadra di A2 del Tennis Giotto, che è sceso in campo al Match Ball di Firenze nel torneo valido come prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025 e come Campionati Toscani Assoluti, riuscendo a emergere tra oltre quattrocento tennisti iscritti.

Il cammino dell’aretino si è interrotto solo in semifinale contro Leonardo Malgaroli del Tc Pavia al termine di un match particolarmente combattuto ed equilibrato che è terminato al terzo set, risultando comunque il miglior toscano e aggiudicandosi così il titolo regionale.

Particolari emozioni sono state poi vissute da due veterane del circolo quali Felicini e Giulicchi che, dopo aver vinto il titolo provinciale, hanno disputato la fase regionale e hanno avuto la meglio in finale su Daniela Sestini e Cinzia Giusti del Ct La Fiorita di Firenze dopo quasi due ore di un incontro terminato con i punteggi di 7-6 e 6-4.

Il percorso della coppia del Tennis Giotto proseguirà ora con l’ultimo e più importante step del master conclusivo contro le rappresentanti di tutte le altre regioni d’Italia. Ulteriori emozioni sono arrivate anche in campo internazionale dove Raffaele Ciurnelli ha trionfato nel singolo e nel doppio in un torneo J60 - Under18 del circuito ITF - International Tennis Federation andato in scena nella metropoli turca di Antalya.

Il tabellone individuale è stato caratterizzato da un percorso impeccabile dell’atleta nato nel 2008 che, accompagnato dal maestro Andrea Pecorella, non ha lasciato agli avversari nemmeno un set e si è imposto nell’atto decisivo sullo slovacco Leon Sloboda per 6-1 e 6-3, mentre nel doppio ha condiviso il campo con Pietro Ricci del Ct Massa Lombarda con cui ha festeggiato al termine di un derby italiano in finale contro Mattia Bille e Matteo Gribaldo al terzo set per 4-6, 6-2 e 10-5.

Il conto dei tornei internazionali vinti dal Tennis Giotto in avvio di 2025 sale ora a cinque: nelle scorse settimane, infatti, erano arrivati anche i successi nel singolo di Lorenzo De Vizia in Armenia e nel doppio di Zeno Roveri in Austria e dello stesso Ciurnelli in Turchia.