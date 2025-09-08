Dopo l'amichevole con Empoli la Scuola Basket Arezzo si presenta alla città

Arezzo, 8 settembre 2025 – Venerdi sera al Palasport Estra Mario D'Agata la Scuola Basket Arezzo è stata impegnata nella seconda amichevole precampionato contro l'Use Empoli di coach Valentino.

Due i mini tempini che si sono chiusi a favore degli ospiti, uno pareggiato ed uno vinto dalla squadra di coach Fioravanti che per l'occasione aveva recuperato Corradossi ma non Rapini e Lanucci. Note positive sono arrivate dai nuovi arrivati Cazzanti e Pieri, oltre che dallo stesso Corradossi che si è presentato ai nuovi sostenitori mettendo a referto 5 triple e 17 punti totali.

Dopo questo appuntamento la Scuola Basket Arezzo tornerà in campo contro la Dukes Sansepolcro Mercoledi alle 20.30 sempre al Palasport Estra con ingresso gratuito, mentre Martedi alle 19 ci sarà la presentazione ufficiale di staff e squadra presso l'Urban Beer in Via Pietri, una occasione per conoscere da vicino la nuova rosa che dal 28 Settembre parteciperà al campionato di Serie B. Questo il tabellino della partita con Empoli: Pelucchini 8, Tersillo 1, Toia 7, Pieri 14, Corradossi 17, MArcantoni S., Lemmi 6, Francesconi, Marcantoni D., Cazzanti 17, Vagnuzzi 4. All. Fioravanti Ass.Liberto