Domenica al via il campionato dell'Amen Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 2 ottobre 2021 - Dopo la stagione accorciata nella passata annata sportiva l'Amen Scuola Basket Arezzo torna in campo per un campionato di Serie C Gold che si preannuncia alla vigilia particolarmente interessante vista la presenza di tante squadre di qualità. L'esordio degli amaranto di coach Evangelisti è subito di quelli da circoletto rosso, la SBA infatti domenica alle ore 18 sarà impegnata al Palasprint di La Spezia contro lo Spezia Basket Club di cocah Bertelà che solo all'ultimissimo spareggio ha dovuto dire addio alla promozione in Serie B nel Luglio scorso. La compagine ligure è stata cambiata con l'innesto di giocatori di qualità tra cui spicca l'ex SBA Ramirez protagonista in maglia aretina di un'ottima annata di Serie C Silver nel 2017-2018. L'Amen da parte sua ha inserito i nuovi arrivati Brandini e Ndaw al posto di Pipiska e Tenev e promosso dalla Serie D Cresti che assieme a Ghini cerca conferme tra i senior dopo l'ottimo percorso di settore giovanile, per il resto coach Evangelisti ha mantenuto l'ossatura rodata dello scorso campionato con Rossi confermato assieme al nucleo storico dei giocatori aretini.

L'attesa per tornare finalmente a disputare una partita ufficiale è tanta, il buon percorso nel precampionato ha messo nelle migliori condizioni possibili la squadra per affrontare con la giusta preparazione questo esordio. La partita di La Spezia, arbitrata dai Sigg. Panicucci di Ponsacco (PI) e Vagniluca di Firenze, sarà trasmessa in diretta streaming nella pagina facebook ufficiale dello Spezia Basket Club. Nel fine settimana scenderanno in campo anche altre formazioni della SBA che preparano il loro esordio in campionato previsto per il prossimo fine settimana, doppio impegno per gli Under 15 Eccellenza di coach Vezzosi che sabato ospiteranno Reggello e domenica mattina saranno di scena a Siena contro la Virtus, mentre la Serie D di coach Pasquinuzzi giocherà sabato a Sinalunga l'ultimo test precampionato. Spazio anche al Minibasket Nova Verta SBA, sabato prima uscita per gli Aquilotti 2011 dell'Istruttore Jacopo Vignaroli contro il Valdambra, mentre dalle 16 presso il Playground Kobe si svolgerà un Open Day Minibasket per tutti i bambini e le bambine nati dal 2010 al 2016.