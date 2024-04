Cortona, tutto pronto per la prima Granfondo del Syrah

Arezzo, 3 aprile 2024 – Conto alla rovescia per la prima edizione della Granfondo del Syrah, che domenica a Tavarnelle di Cortona porterà avanti ben 3 circuiti che vanno per la maggiore nel mondo delle ruote grasse: UmbriaTuscany, Mtb Tour Toscana e Appennino Superbike.

La gara nasce dalle ceneri della Colli Cortonesi ed è allestita dal Team Bike Syrah Cortona con il patrocinio di Comune di Cortona, Regione Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, Cortona DOC e il supporto di Gs Ossaia e Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica.

Sono già oltre 500 gli iscritti alla gara di domenica 7 aprile, che offrirà uno spettacolare percorso fino alla vetta di Monte San Egidio. Il Gran Premio della Montagna toccherà quota 1.056 metri. Da qui gli atleti potranno percorrere alcuni tratti finora inesplorati, sentieri che i volontari dell’associazione sportiva hanno ripulito e riaperto negli scorsi mesi per valorizzare la montagna cortonese.

La lunghezza totale del tracciato è di 40 km per un dislivello di 1.450 metri, ma è previsto anche un tracciato medio di 27 km per 950 metri aperto anche ai cicloturisti. Intenso anche il programma degli eventi di contorno che inizieranno addirittura al venerdì alle 17:00 con la Scalata alla Contadina, aperta a mountain bike ed E-bike con premi per i primi 10 classificati di ognuna delle specialità.

Sabato 6 aprile sarà la volta della cicloturistica guidata con E-Bike. Alle 15:00 si terrà la gara regionale Top Class riservata agli esordienti/allievi, corsa che assegna punteggio per i campionati nazionali. Alle ore 16:30 sarà la volta della gimcana dimostrativa per i bambini delle scuole.

Domenica il via alla gara, alle ore 10:00 sempre dal Campo Sportivo di Tavarnelle, vero epicentro della manifestazione. Le iscrizioni alla gara sono già partite e la lancetta punta ai 500 partecipanti, fra questi ci sono squadre professionistiche come Cannondale Pro Team, Bottecchia Factory Team e Dmt. La manifestazione omaggia la figura di Giampaolo Segatori con una targa al vincitore del Gran Premio della Montagna.

E’ ancora possibile iscriversi al costo di 30 euro fino al 5 aprile, altrimenti si potrà provvedere sul posto a 35 euro. Per i cicloturisti il costo è di 15 euro. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e ai primi 5 di ogni categoria. Ritiro dei numeri di gara sabato dalle 16:00 alle 19:00 oppure domenica dalle 7:00 alle 9:30.