Arezzo, 22 agosto 2025 – Corsa, salti e lanci: l’Alga Atletica Arezzo verso il ritorno in pista. La data segnata sul calendario è lunedì 15 settembre quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della scuola di atletica leggera rivolta ai Pulcini e agli Esordienti, con lo stadio “Tenti” che tornerà ad animarsi con l’entusiasmo di bambine e di bambini nati a partire dal 2022.

La didattica impostata dallo staff tecnico dell’Alga Atletica Arezzo proporrà un percorso progressivo di attività ludico-motorie che, calibrate alle diverse fasce d’età, permetteranno di sviluppare tutte le abilità fisiche e di accompagnare verso le emozioni delle prime gare con coetanei del resto della provincia.

Ogni nuovo atleta e ogni nuova atleta potrà vivere una settimana di prova gratuita in cui scoprire l’ambiente, sperimentare la ricchezza dello sport e conoscere il gruppo di istruttori e allenatori della società, potendo così scegliere con consapevolezza se iscriversi ai veri e propri corsi.

I Pulcini, rivolti ai più piccoli del 2021-2022, sono la categoria d’ingresso dove giochi, esercizi e percorsi favoriranno la crescita armoniosa di ogni bambino attraverso lo sviluppo di flessibilità, equilibrio, coordinazione, velocità, reattività e socialità, con allenamenti prima all’aperto e poi nella palestra riscaldata dello stadio “Tenti” per favorire la frequenza in ogni stagione dell’anno.

La scuola di atletica leggera prevede poi la categoria degli Esordienti dove gli atleti nati tra il 2015 e il 2020 sono divisi per fasce d’età e coinvolti in un programma tecnico più strutturato, pensato per affinare le abilità specifiche di corsa, salto e lancio, sviluppare la resistenza e migliorare la tecnica individuale, sempre mantenendo un approccio ludico e motivante all’insegna di crescita personale e lavoro di squadra.

Lo staff tecnico, coordinato da Elisa Boncompagni, farà affidamento sulle conferme di Arianna Mirelli, Chiara Rosati, Elena Verdelli e Silvia Verdelli, ma è stato poi ampliato e rinnovato con l’inserimento di aspiranti allenatori che sono pronti a vivere i primi passi nell’insegnamento: Daria Iasiello, Alessio Montanaro e Daniele Tramontano.

L’unico requisito richiesto per la pratica dell’atletica leggera è il possesso del certificato di idoneità ludico-motoria (per i Pulcini) e del certificato di idoneità sportiva non agonistica (per i nati dal 2018); per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Alga Atletica Arezzo al 320/63.14.566.

«L’atletica leggera - ricorda Elisa Boncompagni, - è definita la “regina di tutti gli sport” per la ricchezza e la completezza che permettono di svolgere un’attività su misura per tutti, già a partire dai tre anni di età».