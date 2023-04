Colli Cortonesi, in 500 al via Anche i giovani protagonisti

CORTONA

Partirà domani da Tavarnelle la seconda gara della Colli Cortonesi Mtb, saranno 500 le mountain bike che si sfideranno. Tra queste ci saranno anche alcune squadre professionistiche come Cannondale Pro Team, Cicli Taddei e Team Bottecchia.

La manifestazione è organizzata dal Ciclo Club Quota MIlle con il patrocinio del comune di Cortona e il supporto di Gs Ossaia e la polisportiva val di Loreto che ospita tutta la logistica. La sfida partirà domani ma già da ieri è iniziata la tre giorni della manifestazione. Infatti alle 17 di venerdì si è tenuta la "scalata alla contadina", aperta sia a mountain bike che a bici da strada e gravel. Oggi sarà invece la volta della gara regionale categoria "top class", riservata agli esordienti e agli allievi in esclusiva in toscana mentre domani sarà il giorno della gara. Gara che comprende sia un circuito "gran fondo" di 44 chilometri e un dislivello di 1400 metri che un percorso "classic" di 28 km con dislivello di 900 metri. Ma non solo sport perchè ci sarà spazio anche per la solidarietà. Innanzitutto la gara domenica si aprirà con una speciale coreografia in omaggio alla giornata nazionale sulla consapeolezza sull’autismo.

E poi sarà presente all’iniziativa anche lo stand dell’associazione Ali Arezzo "Federico Luzzi" con le uova di Pasqua per la lotta alla leucemia abbinate ai premi delle gare giovanili. "Saremo presenti alla manifestazione proseguendo un percorso che portiamo avanti da 14 anni" ha detto Paola Cesaroni, presidente di Alia e madre di Federico Luzzi. "Siamo molto soddisfatti, è una manifestazione che sta attirando l’interesse di tutta la popolazione locale – commentano gli organizzatori, Luciano Rossi e Simone Magi del Ciclo Club Quota Mille – il nostro auspicio è che vengano tanti giovani anche da fuori regione e che ci sia un coinvolgimento delle scuole". "Pur essendo al secondo anno questa manifestazione sta dimostrando grande qualità e non possiamo che incoraggiare gli organizzatori e auspicare una grande partecipazione", ha detto Silvia Spensierati, assessore allo sport del Comune di Cortona.

Luca Amodio