Club Arezzo, un’altra vittoria nella difficilissima trasferta di Prato

Arezzo, 7 aprile 2025 – Un’altra splendida vittoria per il Club Arezzo che vince guidato da Coach Morelli, portando a casa una rotonda vittoria della difficilissima trasferta di Prato

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Buona partenza dei nero amaranto che appaiono subito in palla, le due squadre alternano ottime giocate e regalano un bello spettacolo, i botoli conducono il set con alcuni punti di vantaggio ma i ragazzi di Novelli accorciano e trovano la parità sul 18-18, qualche imprecisione in zona calda regala il primo parziali ai padroni di casa per 25-19. Seconda frazione i Nero Amaranto sugli scudi, Luatti ben orchestra i suoi attaccanti che si fanno trovare pronti ed efficaci, Ricci domina a muro e i nero amaranto chiudono con un attacco di Nandesi aggiudicandosi il set per 22-25.

Ottima partenza per i Botoli nel terzo set dove trovano subito qualche punto di vantaggio ma i fiorentini non mollano il colpo e riacciuffano la parità sul 18-18, si va avanti punto a punto, partita piena di emozioni, i nero amaranto trovano l’acuto finale e chiudono sempre con Nandesi, autore di una ottima prova, per 21-25.

Quarto parziale ancora molto combattuto, entrambe le formazioni sono consapevoli della posta in palio e non intendono mollare, Prato trova un piccolo vantaggio e si porta 14-12, i Botoli rispondono e trovano la parità sul 19-19, ancora un tira e molla fino al 24-24 si va ai vantaggi, primo tempo di Ricci e palla slash di Conti consegnano la vittoria agli aretini che chiudono per 24-26.

Vittoria da tre punti pesante centrata in un palazzetto bollente, i ragazzi di coach Morelli hanno saputo mantenere la calma senza abboccare alle continue provocazioni e comportamento antisportivo da parte del folto e rumoroso pubblico di casa.

I Nero amaranto hanno gestito la situazione delicata in maniera egregia e hanno conquistato una splendida vittoria, altro importante tassello verso il grande obiettivo promozione. Queste le parole del Coach aretino a fine gara.

“Per la nostra squadra la settimana scorsa è stata durissima, un tour de force impressionante: tre trasferte Livorno, Pisa e Prato in 7 giorni è stato molto faticoso. Ma i ragazzi sono stati come sempre fantastici, riuscendo a conquistare 6 punti in queste tre trasferte, punti che sono a dir poco molto utili per la nostra classifica.

Abbiamo battuto per la seconda volta Prato che è una squadra fortissima, dotata di eccellenti giocatori di categoria superiore come Alpini, Bandinelli, Corti e Conti e tanti altri talenti giovani. Anche a Prato, come successo in altre tre occasioni in questa pool promozione, abbiamo perso il primo set, riuscendo tuttavia a vincere la gara portando a casa tre punti: questa è l’ennesima dimostrazione che questi ragazzi non mollano mai, lottano su ogni pallone come se fosse l’ultimo, credono fortemente nelle loro capacità e nel lavoro che portiamo avanti da qualche anno.

Ma adesso è obbligatorio per tutta la squadra resettare la testa e concentrarsi al 101% sulla prossima sfida che come sempre sarà complicatissima e piena di insidie: dobbiamo preparare al meglio il match casalingo che giocheremo contro l’ottima squadra di Pisa, che è dotata di giocatori veramente molto forti ed esperti: ciò nonostante sono convinto che i ragazzi durante la settimana prepareranno al meglio il match come sempre fanno, stando attenti ad ogni dettaglio e sono anche convintissimo che tutti i ragazzi metteranno in campo tutte le energie per cercare di regalare un’altra gioia ai nostri tifosi, che anche a Prato sono stati fantastici”.

Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nella gara casalinga con Turris Pisa Sabato 12 alle ore 21:00 al Maccagnolo.