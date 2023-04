Brutto infortunio per D’Alessandro Le amaranto di scena a Sassari

AREZZO

Altra brutta tegola in casa Arezzo femminile a pochi giorni dal ritorno in campo in serie B per la delicata sfida salvezza in casa della Torres, in programma domani. La difensora Marianna D’Alessandro (nella foto), a seguito di un trauma al ginocchio sinistro, ha riportato infatti una lesione di terzo grado del crociato anteriore, una lesione di primosecondo grado del legamento collaterale e anche un interessamento del menisco mediale. Stagione finita anche per lei, dunque, che si unisce alla capitana Vicchiarello, in infermeria già da qualche mese.

Il tecnico Testini dovrà quindi fare di necessità virtù, consapevole che la partita in Sardegna, con calcio d’inizio anticipato alle ore 14, rappresenta uno snodo fondamentale per raggiungere l’agognata salvezza in cadetteria. Uscire indenni da Sassari permetterebbe infatti di affrontare con il giusto spirito anche i successivi due scontri diretti contro Trento in casa e Tavagnacco fuori.