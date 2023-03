Bruschi Galli, prova del fuoco con la capolista

SAN GIOVANNI

Questo pomeriggio alle 18 al Palagalli di via Bolzano si disputerà la venticinquesima giornata del torneo di pallacanestro A1 femminile fra la capolista Familia Wuber Schio e la Bruschi Galli, che si è guadagnata i play-out per difendere la massima categoria del basket. E’ un vero testa-coda. La gara odierna per la Bruschi ha la sola importanza di preparare al meglio le sfide (2 su 3) dei play-out e di far inserire nel contesto della squadra le due ultime straniere acquistate dal patron Salvatore Argirò proprio per l’obiettivo salvezza.

Si tratta dell’ala alta-centro, l’ungherese Tijana Krivacevic e della guardia polacca Renata Brezinova. "Non so se le farò giocare contro lo Schio – annuncia coach Alberto Matassini – Al massimo solo qualche breve inserimento. Per la Bruschi questa penultima di campionato tende ad affinare la preparazione per i play-out. Non si può dire la stessa cosa per la Familia Wuber Schio, che condivide il primato con 44 punti, alla pari con la Segafredo Bologna, per una migliore posizione nei play-off, nella disputa delle gare per il titolo di campione d’Italia 2023. Noi giocheremo la nostra partita senza guardare il risultato. Però le ragazze giocheranno con determinazione e motivazioni lo stesso".

BRUSCHI GALLI: Schenbacher, Tassinari, Paulsson, Garrick, Bove (quintetto base). Panchina: Lazzaro, Milani, Kovisar, Krivacevic, Brezinova, Missanelli, Atanasovska.

Coach: Alberto Matassini.

FAMILIA WUBER SCHIO: Fabrey, Howard, Crippa, Keys, Nddour (quintetto base). Panchina: Bestagno, Sottana, Verona, Mestdgh, Penna.

Coach: Georgios Dikaioulakos. Arbitri: 1° Fabrio Ferretti di Nereto (Teramo), 2° Cristina Mottola di Taranto, 3° Mirko Picchi di Ferentino; segnapunti Daniela Filippi e cronometrista Monica Carmignani di Livorno, addetto 24 secondi Nicola Carmignani di San Giuliano Terme.

Giorgio Grassi