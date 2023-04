Bruschi Galli alla bella Garrick e Tassinari super

bruschi galli

61

faenza

53

BRUSCHI GALLI: Schweinbacher 5, Tassinari 14, Paulsson 5, Privacevic 5, Brezinova 7 (quintetto base); panchina: Koizar 0, Lazzaro 2 , Milani 0, Bove 3, Garrick 19. Coach: Alberto Matassini.

FAENZA: Franceschelli 4, Kunaiyi 17, Moroni 4, Policari 3, Campisano 12; panchina: Cupido 7, Georgieva, Baldi 2, Egwoh, Davis 2, Hinriksdottir 2. Coach: G. Sferruzzi

Note: i quattro periodi: 1° 12-15 2° 34-28 3° 43-37, 4° 61-53 ; Bruschi: tiri da 2 punti 1751, da 3 punti 824, tiri liberi 1923, falli 1727: Faenza: tiri da 2 punti 1964, da 3 punti 428, tiri liberi 1923, falli 1724. Buon pubblico, oltre 600 presenti.

SAN GIOVANNI – La Bruschi Galli risorge battendo al Palagalli il Faenza per 61-53. Ora la bella per la salvezza venerdì 14 aprile alle 20,30, con la vincente di Moncalieri-Lucca. Inizio a spron battuto del match, con palla alle ospiti che segnano un tiro da tre della Moroni, cui reagisce con rabbia e buon gioco la Bruschi con ‘bombe’ della Garrick e Tassinari. Reagisce il Faenza, che sbaglia meno negli assist e centra qualche ‘bomba’ in più, chiudendo il periodo con più tre di vantaggio 12-15. Secondo tempino della Bruschi che a metà conduce per 31-21, ma al riposo lungo il parziale è di 34-28 per le valdarnesi. Nel terzo tempino le stellate del patron Salvatore Argirò mantengono l’esiguo vantaggio, sono più serene e giocano in un contesto di parità, ma pur sempre avanti, grazie anche alle ‘bombe’ della Tassinari, Paulsson, Bove e Garrick.

Giorgio Grassi