Baldaccio per la svolta Castiglionese al Faralli

AREZZO

L’Eccellenza è iniziata nella giornata di ieri con il pari tra Signa e Rondinella Marzocco per 1-1. Un punto che frena le ambizioni della Rondinella che resta quinta e non accorcia sullo Zenith Prato, mentre il Signa non riesce ad allungare e raggiungere proprio gli avversari di giornata. Le aretine sono impegnate in scontri diretti importanti per chiudere le rispettive pratiche. Chiedere per credere alla Baldaccio Bruni che dovrà vedersela contro un Prato 2000 ultimo della casse, praticamente con più di un piede in Promozione, e che per puntare alla salvezza diretta senza patemi d’animo dovrà fare bottino pieno oggi approfittando dell’occasione.

Alle 14,30 la Castiglionese scenderà in campo al Faralli per allungare la serie utile di vittorie. Avversario dei viola sarà il Pontassieve, formazione che si trova a metà classifica.

La squadra Fani terza della classe proverà ad allungare e insidiare il secondo posto della Colligiana oggi impegnata in casa contro uno Zenith Prato che occupa la quarta posizione in classifica e proverà in queste ultime battute a salire ancora avendo solo tre unti di ritardo dalla Castiglionese e quattro dalla Colligiana.

Per il Foiano c’è da cancellare il sortilegio lontano dallo stadio dei Pini. In casa gli amaranto hanno totalizzato di recente cinque vittorie di fila ma fuori casa il cammino è da zona rossa.

Oggi però servono punti per togliersi definitivamente dalle posizioni scomode della graduatoria contro un avversario, il Firenze Ovest, che insegue la truppa di Zacchei a cinque punti di distanza.

Il quadro di questa giornata, che vedrà riposare il Porta Romana, propone anche Mazzola Valdarbia-Figline con la capolista che attualmente vanta sette punti di vantaggio sulla seconda.

Poi ci sarà anche Sinalunghese-Lastrigiana, autentico scontro diretto di metà classifica in questo girone B, oltre a Chiantigiana-Fortis Juventus.

Matteo Marzotti