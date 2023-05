Arezzo, semifinale scudetto a un passo A Pineto basterà anche un ko di misura

di Federico D’Ascoli

Domenica prossima, a Pineto, l’Arezzo potrà permettersi anche di perdere con un gol di scarto e accedere comunque alle semifinali della poule scudetto. Questo in virtù della vittoria di misura (2-1) della Giana sugli abruzzesi nella seconda giornata del gironcino eliminatorio che avvicina gli amaranto alla qualificazione alla semifinale per il tricolore dilettanti. Dopo due partite disputate la squadra di Indiani guida la classifica del proprio triangolare grazie alla vittoria nella scontro diretto con la Giana e della miglior differenza reti (+2) rispetto a quella del club di Gorgonzola (-1). Stesso coefficente per il Pineto che quindi sarà obbligato a vincere almeno con due reti di vantaggio contro il Cavallino per non dire addio alla manifestazione. L’Arezzo, al momento, condivide con il Sorrento la miglior differenza reti, oltre ad essere la formazione meglio piazzata nella coppa Disciplina. La seconda giornata della fase eliminatoria ha registrato, sopratutto, l’eliminazione eccellente del Catania, già matematicamente fuori. Agli etnei non è bastato il successo in rimonta sul campo del Brindisi. Fatale la sconfitta nella gara d’esordio contro il Sorrento. Un’uscita, quella dei rossazzurri siciliani, che fa rumore perchè erano considerati i favoriti per la vittoria finale dopo aver dominato il proprio campionato. Senza una delle big, per gli amaranto la prospettiva si fa sempre più interessante.

Nel frattempo Paolo Giovannini sta stringendo i tempi per completare i rinnovi dello staff tecnico. Dopo le conferme di Indiani e del vice Vettori, l’obiettivo del dg è quello di definire i contratti con il preparatore atletico Pecorari e con quello dei portieri Magi oltre che con il match analyst Nannizzi. Giovannini vorrebbe avere la certezza di proseguire con tutti i collaboratori di Indiani prima della trasferta di Pineto. Già nelle prossime ore sono attese novità.

Intanto arrivano buone notizie dal settore giovanile. Tre ragazzi della juniores nazionale di Massimo Bernardini sono stati convocati nella rappresentativa per la juniores Cup, il torneo riservato alla selezioni migliori under 18 della serie D. Si tratta del capitano Bonavita, e dei difensori Stopponi e Scichilone. Quest’ultimo ha segnato il gol del momentaneo vantaggio nella sfida tra la rappresentativa del gruppo E e quella del gruppo B, persa poi 3-2. Prosegue l’avventura in coppa Toscana dell’under 15 allenata da Andrea Tuzzi che ha battuto il Grassina 3-0 ed è andata in semifinale. Bravi anche i pulcini. I 2013 hanno conquistato il memorial Scatizzi, mentre per i 2012 vittoria nel torneo in casa del Trestina superando in finale il Perugia.