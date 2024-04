Arezzo, domenica con vista playoff. Le scelte di Indiani a centrocampo

È una domenica diversa, di attesa. L’Arezzo osserverà interessato le sfide odierne del proprio girone dopo la rifinitura di stamani che servirà a limare gli ultimi dettagli in vista della gara di domani contro la Lucchese in trasferta, con calcio d’inizio alle 20.45. In palio ci sono punti pesanti per la corsa a un posto ai playoff, con gli amaranto forti di quattro punti di vantaggio sui rossoneri ma che hanno visto ridursi a soli tre punti il distacco dalla prima esclusa dagli spareggi promozione. La squadra di Indiani vuole subito mettersi alle spalle la sfortunata sconfitta di sabato. Servirà ritrovare la via del gol, persa contro la Juventus Next Gen nonostante le nitide occasioni costruite. Per questo motivo, difficilmente il tecnico rinuncerà ai suoi quattro giocatori offensivi: Gaddini a sinistra, Guccione al centro e Pattarello a destra si ricandidano a supportare Gucci. Da decifrare, invece, la linea mediana: il centrocampo è il reparto con più abbondanza, ma la squalifica di Mawuli, l’indisponibilità di Bianchi e gli acciacchi di Foglia riducono le opzioni. Considerato che Castiglia di rado è entrato nelle rotazioni, a giocarsi il posto accanto a Damiani sono Catanese, Settembrini e Foglia, se recupera, con il primo in vantaggio per giocare per la terza volta di seguito davanti alla difesa. La linea difensiva a sua volta è suscettibile di variazioni. Possibile il rientro da titolare di Chiosa dopo due gare in panchina. Al suo fianco, uno tra Polvani, Risaliti, Lazzarini e Masetti. Mai stati così aperti i ballottaggi, così come nelle corsie laterali: Coccia sta ritrovando la migliore condizione e potrebbe essere confermato a sinistra, mentre a destra non è da escludere la staffetta tra Donati e Montini. In porta, invece, non ci saranno sorprese: Trombini continua a dare affidamento e cercherà di conquistare il decimo "clean sheet" della sua prima stagione tra i professionisti. Di fronte agli amaranto c’è una Lucchese rinvigorita dalla vittoria esterna contro la Vis Pesaro e decisa a sfruttare il fattore campo per rientrare nei playoff. L’ex Gorgone dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 oppure a specchio con il Cavallino. Da tenere d’occhio l’esterno Rizzo Pinna, classe 2000 con già 11 gol all’attivo, e l’esperto mediano Gucher, rientrato da un infortunio.