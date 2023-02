Buoni risultati per l’atletica aretina ai Campionati Italiani Assoluti Indoor

Forzoni e Salvagnoni

Arezzo, 20 febbraio 2023 – Buoni risultati per l’atletica leggera aretina ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona. La massima manifestazione nazionale ha riunito i migliori atleti di tutta la penisola che sono scesi in pedana per competere per il tricolore nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci e, in questa ristretta cerchia, sono

rientrate anche Anna Visibelli e Chiara Salvagnoni.

Cresciute nell’Alga Atletica Arezzo e tesserate per l’Atletica Firenze Marathon, entrambe sono riuscite a confermarsi ai vertici delle rispettive specialità e a testimoniare la bontà della preparazione condotta allo stadio “Tenti”.

Il piazzamento più rilevante porta la firma di Visibelli del 1993 che, nel lungo, ha registrato un buon salto di 5.91 metri che è valso il settimo posto tricolore, mentre Salvagnoni del 2000 ha chiuso il getto del peso all’undicesimo posto con 12.82 metri.

I Campionati Italiani Assoluti Indoor hanno visto la partecipazione anche di una terza aretina: Benedetta Cuneo del 1996, emersa dal settore giovanile dell’Alga Atletica Arezzo con cui ha conquistato titoli italiani e convocazioni in nazionale, è tornata a gareggiare ad alti livelli e ha centrato un sesto posto nel salto triplo con 12.93 metri.

Il fine settimana ha registrato anche una buona prestazione di Francesco Tortorelli del 2008 che, a Firenze, si è misurato nel salto in lungo dei Campionati Toscani Indoor della categoria Cadetti dove ha ottenuto il proprio record personale di 5.16 metri e dove ha meritato il decimo posto tra sessantotto atleti da tutta la regione.

Una numerosa squadra con i più piccoli di Pulcini e Esordienti ha infine partecipato alla quarta edizione della corsa campestre “Sotto le mura” di Sansepolcro dove è riuscita a ottenere un primo posto e tre secondi posti: la gioia della vittoria è stata vissuta da Valerio Fiumicelli del 2014 tra gli Esordienti B, mentre il piazzamento d’onore è stato centrato da Aurora Bosi del 2016 tra gli Esordienti C e da Viola Bivignani del 2018 e Filippo Dini del 2018 tra i Pulcini.