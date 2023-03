Ardita, tre giorni di fatica e vintage Domenica il clou della ciclostorica

di Andrea Lorentini

Si alza il sipario sull’edizione 2023 de L’Ardita, la ciclostorica dell’Alpe di Poti. Il clou sarà domenica con l’evento più atteso, ma già oggi pomeriggio si parte con i primi eventi collaterali che coinvolgeranno gli appassionati delle due ruote d’epoca nel fine settimana. Dopo il taglio del nastro previsto alle 15, ci sarà l’inaugurazione della mostra di bici della collezione di Pasquale Morini e dei quadri del pittore aretino Paolo Antonio Toci dedicati al ciclismo, nella cornice dell’atrio d’onore della Provincia di Arezzo. Si proseguirà, alle ore 17, con la prima edizione di "Strada Facendo", un incontro su ciclismo e sicurezza stradale in collaborazione con l’Automobil club di Arezzo e la Biblioteca città di Arezzo, che ospiterà nei propri spazi di via dei Pileati la tavola rotonda.

Ricco il programma anche di domani, sabato 11 marzo. Tra le novità di questa settima edizione la mostra di bici la mostra di bicidel tradizionale mercatino questa volta in piazza della Libertà, con il un djset in stile vintage allestito in una 500 d’epoca e street food. L’attenzione domani, sarà catalizzata, soprattutto dalla prima edizione di ArezzoGravel con partenza alle 8,45 da piazza della Libertà e arrivo davanti al Duomo.

Due i percorsi: uno da 50 km e l’altro da 8o km. Si prevedono circa 300 iscritti. Nel pomeriggio, dalle 17, in Sala dei Grandi, Mauro Messeri modera l’incontro con i ciclisti professionisti in "Senza freni". Interverranno Franco Chioccioli e Rinaldo Nocentini, Insieme a loro Marcello Mugnaini. Saranno ricordati Idrio Bui e Valeriano Falsini, compagni di squadra di Fausto Coppi. Domenica il gran finale con l’evento più atteso. Preceduta dallo spettacolo degli sbandieratori di Arezzo, partirà alle 9 da piazza Grande la settima edizione de L’Ardita. Tre i percorsi: il gourmet di 30 km, pensato per tutti, il classico di 50 km e il più duro di 8okm, l’Ardita con la sfida all’alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già gran premio della montagna del Giro d’Italia 2016. Si prevedono al via circa 350 ciclisti. Nel fine settimana de L’Ardita e della Gravel cambiano anche la circolazione e la sosta. Domani, sabato 9 marzo, dalle 9 alle 14 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto della strada comunale denominato Salita Marco Pantani. Domenica 12 marzo dalle 7 alle 9,30 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione in piazza Grande, piaggia San Martino e via Seteria e il divieto di transito nel tratto di via Borgunto compreso tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande, in piazza Grande, piaggia San Martino, via Seteria.

Via Pescaia diventa strada senza uscita con accesso consentito da via Mazzini esclusivamente ai residenti mentre i veicoli che percorrono via Borgunto hanno l’obbligo di svoltare a destra. Dalle 8 alle 10 il divieto di sosta con rimozione è esteso in via Ricasoli e in corso Italia nel tratto compreso fra via Seteria e via Roma. Dopo la partenza prevista per le 9, la circolazione verrà interrotta per il tempo necessario al passaggio dei cicloamatori. Dalle 9 alle 14 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto della strada comunale denominato Salita Marco Pantani.