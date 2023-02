Aquila, Banchini ci crede "Con l’Entella per la svolta"

di Giustino Bonci

"I nostri ragazzi non sbaglieranno partita. Saranno arrabbiati prima della gara e grintosi come non mai nei 90 minuti, perché sanno di affrontare una squadra fortissima. Dell’Entella potrei dire tante cose ma è sufficiente ricordare che non perde da nove giornate e può vantare in organico giocatori con trascorsi in serie A. Tuttavia la posizione di classifica che occupiamo non ci piace per nulla. Ne é consapevole l’intero spogliatoio e i calciatori, dal primo all’ultimo, stanno dentro al progetto". Marco Banchini, che aveva percorso la strada della pacatezza prima della sfida di domenica scorsa con il Fiorenzuola, ha parlato ai suoi in maniera diretta e accorata alla vigilia della trasferta odierna in Liguria, sul campo della terza forza del girone B. Come dire "l’impegno sulla carta è di una difficoltà totale ma l’Aquila non è più nella condizione di perdere altro terreno".

E allora nel confronto che inizierà alle 17,30 il tecnico dei valdarnesi pretende un salto di qualità e una prova "garibaldina" da un gruppo finalmente quasi al completo, se si eccettuano le assenze per squalifica di Silvestro e Marcucci. Di contro, ed è una novità pressoché assoluta nell’arco del torneo, oggi il Montevarchi si presenterà sul campo della Virtus di Gennaro Volpe con 24 convocati. Si è svuotata l’infermeria e per il trainer rossoblù sono lievitate le opzioni di schieramento: "Tutti vorrebbero giocare – ha ripreso l’allenatore – e la sana concorrenza per la maglia aumenta le motivazioni personali. Con l’Entella dovremo ripartire dal salvataggio finale di Giusti e Lischi con il Fiorenzuola, episodio che deve far comprendere al gruppo l’importanza di un accusare cali di tensione. Altrimenti ne pagheremmo le conseguenze. Ad ogni modo, ci siamo avvicinati all’impegno di campionato lavorando con serenità e cpn una voglia speciale da trasferire sul terreno di gioco". Dalla seduta di rifinitura, intanto, è emersa una certezza: la difesa a quattro di sette giorni fa non sarà riproposta. Davanti a Giusti, dunque, si schiereranno Tozzuolo, Gennari e Fiumanò, mentre a centrocampo, reparto a cinque e che potrà contare di nuovo sulla tempra di capitan Amatucci, agiranno in avvio anche Lischi (nella foto), Nador, Biagi e uno tra l’argentino Mussis, al rientro a sua volta dopo la squalifica, ed Enyan. Da tenere in considerazione, peraltro, come soluzioni alternative anche Pietra e Cerasani. E’ l’attacco, però, l’autentico rebus. Prima soluzione Kernezo-Giordani, ma si candidano come titolari anche Italeng e Rovaglia. Solo nell’imminenza del match, il mister scioglierà le riserve.

COSI’ IN CAMPO (ore 17,30)

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Chiosa, Reali; Zappella, Rada, Barlocco, Corbari; Ramirez; Zamparo, Merkaj. A disp: De Lucia, Giammarresi, Tomaselli, Paolucci, Meazzi, Favale, Tascone, Manzi, Banfi, Siatounis. Faggioli. Allenatore: Volpe.

AQUILA (3-5-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari, Fiumanò; Lischi, Amatucci, Nador, Mussis, Biagi; Giordani, Kernezo. A disp: Mazzini, Rossi; Chiti, Bertola, Italeng, Cerasani, Boncompagni, Mané, Rovaglia, Enyan, Pietra, Sorgente, Perez. Allenatore: Banchini.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa (Barberis SpagnoloMoncalvo).