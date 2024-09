Anghiari partecipa al torneo di calcio a 5 tra i Borghi più Belli d’Italia

Arezzo, 4 settembre 2024 – Fervono i preparativi per la partecipazione alla seconda edizione del torneo di calcio a 5 promosso dai Borghi più Belli d’Italia. Dopo aver partecipato alla prima edizione lo scorso anno a Sorrento, Anghiari sarà presente nal secondo appuntamento ella cornice del Lago di Garda.

Proprio in questi giorni la squadra formata dai soli residenti del Borgo senza limiti di età, si sta organizzando con divise omaggiate da FourSport, un negozio il cui titolare è anghiarese, e il sostegno di altri sponsor come ArtigianCarta, Maggini Impresa Edile, Edil Millenium, Agriservices di Petruccioli Federico e le pizzerie Il Bosco e La Pineta, che hanno dato un contributo per far crescere l’organizzazione della squadra.

“Un’iniziativa che unisce sport, turismo e sociale – ha commentato Tommaso Romanelli, consigliere con delega allo sport – i ragazzi del territorio parteciperanno per il secondo anno al torneo organizzato dai Borghi più Belli d’Italia e lo faranno in modo ancora più organizzato rispetto allo scorso anno, con divise e tute di rappresentanza, grazie al contributo degli sponsor. Da parte di tutta l’amministrazione un grande in bocca al lupo”.