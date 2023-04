Amen Sba a Siena: caccia alla settima vittoria di fila

AREZZO

Ultima difficile trasferta per l’Amen Sba sul campo della Mens Sana Siena per la serie C Gold. Domani sera al PalaEstra di Siena gli arbitri Barbarulo di Vinci e Giannini di Empoli alzeranno la palla a due per i ragazzi di Evangelisti che si oppongono alla Mens Sana Basketball Academy. Due formazioni in salute che arrivano a questo appuntamento con il morale alto, la Sba dopo sei successi consecutivi, la Mens Sana dopo la vittoria sul campo di Prato che ha permesso alla squadra di coach Binella di fare un passo decisivo verso i playoff. Il quintetto senese, con il rientro dopo il lungo infortunio di Tognazzi, ha cambiato decisamente passo diventando un avversario scomodo per tutti. Proprio Tognazzi è il miglior riferimento offensivo dei biancoverdi con 16,5 punti realizzati a partita in una squadra che ha in Benincasa per carisma e qualità il vero leader in campo. Per l’Amen sarà un’altra sfida durissima da tentare di vincere per migliorare ancora la classifica che a due giornate dal termine della stagione regolare vede gli amaranto al sesto posto insieme proprio con la Virtus Siena a due punti dal quarto posto occupato dalla coppia Castelfiorentino-Prato.

Sarà un weekend importante anche per il settore giovanile della Sba, dopo l’incetta di convocazioni per il Trofeo Carloni, oggi alle 15 la Rosini Impianti Under 15 Silver ospiterà Lucca per una sfida secca con in palio l’approdo alla Final Six per il titolo regionale. Sempre oggi in trasferta saranno impegnate Chimet Under 17 Silver sul campo del Cus Firenze e Rosini Impianti Under 17 Gold a Chiusi con il San Giobbe. Domani alle 15 trasferta pratese per il gruppo Ragazzi Csi di coach Maccanti contro Progetto Pallacanestro Prato, mentre alle 16 ad Agliana la capolista Galv-Ar Under 14 Elite affronterà i padroni di casa della Pallacanestro Agliana 2000. Come sempre a chiudere il weekend giovanile la partita dell’Amen Under 19 Gold in programma lunedì alle 21 sul campo del Basket Cecina.

So.Fa.