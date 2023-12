Amaranto a secco di successi da sei giornate. Il Foiano non sa più vincere. Il Mazzola lo blocca in casa

FOIANO

0

VALENTINO MAZZOLA

0

FOIANO: Goretti, Sottili (55’ Berneschi), Tenti, Verdelli (55’ Lombardi), Fanetti, Bennati, Cacioppini, Di Leo (78’ Costantini), Adami, Biagi, Betti.

All. Zacchei.

VALENTINO MAZZOLA: Florindi, De Luca, Landozzi, Fabbrini, Bonechi, Hoxhaj, Corsi, Silvestri, Baroni (71’ Bartolini), Pierangioli, Nassi (78’ Tozzi).

All. Argilli.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Note: spettatori 250 circa. Angoli: 4 - 5.

FOIANO – Il Foiano voleva

tornare alla vittoria, assente da cinque giornate, ma trova sulla sua strada un Mazzola, avversario tutt’altro che facile, che inchioda il risultato sullo 0-0 finale.

Nelle file degli amaranto fa il suo esordio il neo acquisto Sottili, classe 2003 proveniente dal Figline. La prima occasione dell’incontro è per i padroni di casa al 5’ con Cacioppini che serve in area Sottili: il tiro del difensore è respinto da Florindi sul fondo. Le due squadre si affrontano a viso aperto senza però arrivare a chiare occasioni da rete fino alla mezz’ora quando Pierangioli intercetta una rimessa laterale degli avversari, si fa 40 metri di campo palla al piede, ma a tu per tu con Goretti colpisce il palo a portiere battuto.

Nella ripresa entrambe le squadre cercano con forza la rete. Al 64’ ancora Pierangioli pennella per la testa di Baroni che alza di poco sopra la traversa. Risponde il Foiano con Berneschi, entrato in sostituzione di Verdelli, che controlla bene un traversone dalla destra ma la sua conclusione viene respinta da Florindi. Il Mazzola si rende più volte pericoloso con il duo Pierangioli-Corsi senza trovare il gol. Ci prova anche Betti che duetta in area con Berneschi, finendo a terra ostacolato da un avversario. Gli amaranto reclamano il rigore ma l’arbitro lascia correre. Il Foiano si congeda dal proprio pubblico con il risultato di 0-0 nell’ultima partita casalinga di questo 2023.