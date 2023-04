Alberoro e Montagnano si salvano La Sansovino punta sugli spareggi

AREZZO

Si salvano Alberoro e Montagnano, il Pratovecchio retrocede in Prima categoria nonostante la vittoria nell’ultima giornata, mentre i playout saranno tra Subbiano e San Quirico e tra Pienza e Lornano Badesse. Passo falso della Sansovino che non va oltre il pari a Lucignano e dovrà passare dalla roulette degli spareggi. Ecco i verdetti dopo l’ultima giornata del campionato di Promozione. L’Alberoro fa festa in casa del Lornano Badesse con il gol di Volpi nelle battute iniziali. Sorride anche il Montagnano che all’80’ con Chiuchiolo espugna Pienza e brinda alla salvezza senza patemi d’animo. La Sansovino sperava di attivare la forbice, ovvero portare a otto i punti di distacco dal Casentino Academy oggi ai box per il turno di riposo.

Il Lucignano ha complicato le cose con il gol di Cappelli in chiusura di prima tempo. Biscaro Parrini pareggia nella ripresa, poi nel finale ci sarebbe modo di raddoppiare per i savinesi ma viene fallito un penalty e così il pari costringe. I savinesi agli spareggi con la vincente di Casentino Academy-Torrenieri. Il Subbiano scivola in casa e si complica la vita con il Pratovecchio che vince al 90’ con il gol di Ricci, ma non riesce a raggiungere i playout in virtù dei risultati delle avversarie.