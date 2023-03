Alberoro col San Quirico Obiettivo playoff

Parte oggi pomeriggio alle 15 la giornata del campionato di Promozione con un anticipo nel girone D. A scendere in campo per prime saranno le formazioni di Alberoro e San Quirico.

I rossoblu tornano in casa per quella che è una partita importante per provare a tornare in prossimità della zona playoff mentre il San Quirico, penultimo, deve provare sia ad allungare il divario ad oggi di tre punti sul fanalino di coda Pratovecchio ma anche ad accorciare sul Subbiano. Tra l’altro l’Alberoro è reduce da tre sconfitte consecutive e sta provando a cancellare la parola crisi. Tre sconfitte e un pareggio contro il Pratovecchio nelle ultime quattro invece per un San Quirico che è consapevole di giocarsi le ultime possibilità per restare in corsa anche per la salvezza diretta.