Acf Arezzo, l'Under 17 non riesce a vincere contro il Cesena

Arezzo, 18 marzo 2025 – L’ACF Arezzo raccoglie solo un punto nella sfida casalinga contro il Cesena.

Le amaranto partono con grande intensità e sfiorano subito il gol al 5’: Placidi batte un corner preciso per la testa di Fracchetti che però colpisce in pieno la traversa. Al 17’ ci prova Hervieux, ma anche il suo tiro si stampa sul montante.

Il vantaggio dell’Arezzo arriva al 41’, quando Bolognesi viene atterrata in area e il direttore di gara assegna il rigore. Dal dischetto, Rosso è fredda e trasforma, portando avanti le cittine. Nella ripresa, il Cesena prende campo e trova il pareggio con Pedrelli: il suo tiro colpisce prima la traversa, poi il pallone rimbalza e finisce oltre la linea di porta.

L’Arezzo non si arrende e torna ad attaccare con Hervieux che al 70’ sfiora il gol con un tiro di poco a lato. Tre minuti più tardi, la calciatrice si fa perdonare: con un preciso rasoterra diagonale batte il portiere avversario e riporta avanti le amaranto.

Il Cesena, però, non demorde e all’80’ trova nuovamente il pareggio con Picchetti, brava a sfruttare un’incertezza della difesa toscana. Nel finale, Biancalana ha l’occasione per regalare la vittoria alle amaranto, ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa.

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi, Chiorri, Placidi (60’ Biancalana), Borgogni, Franchetti, Hervieux, Lelli, Rosso (60’Meniconi), Marra, Biani (78’ Scaringi)

A Disposizione: Caruso, Castellani, Fusai, Pisani, Sicuranza.

All: Michele Spataro

Cesena: Camprini, Casadei, Fabbri (73’ Picchetti), Valdifiori, Spanò, Toni, Brigliadori, Vecchione, Pestrin (68’Di Blasi), Magnani, Pedrelli

A Disposizione: Strocchi, Benassi, Cantore, Rocchi, Santandrea.

All: Possenti

Marcatrici: 41’ Rosso (R), 60’ Pedrelli, 73’ Hervieux, 80’ Picchetti

Under 15

L’Under 15 cade di misura nella sfida contro la Carrarese che si impone per 1-0 e supera le amaranto in classifica.

Le cittine di Fabio Butteri hanno lottato con determinazione per tutta la gara, cercando di creare occasioni e difendendo con ordine. A decidere l’esito della partita è stato un solo gol delle avversarie che hanno sfruttato al meglio un’opportunità per portarsi in vantaggio.

Al momento le amaranto sono settime in classifica con 3 punti.