Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus

Arezzo, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggio contro la capolista Juventus.

Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai.

La prima vera occasione della partita arriva al 31’ in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta. Il vantaggio juventino si materializza il 42’: le piemontesi sfondano sulla destra e trovano in area Ferraresi che di testa supera Verano.

Con l’inizio del secondo tempo, l’Arezzo cresce e alza il ritmo, avvicinandosi con più insistenza all’area avversaria. Al 71’ Placidi va vicina al gol del pareggio con la palla che sfiora l’incrocio. Poco dopo, arriva il gol delle amaranto. Perfetti riceve il pallone e si posizione al limite dell’area; lascia partire un tiro imprendibile che si infila proprio sotto l’incrocio.

Nel corso degli ultimi minuti di gioco, entrambe le squadre hanno la chance di vincere l’incontro. Prima le padrone di casa con Hervieux che arrivata sul fondo riesce a crossare la palla, ma l’azione viene sventata da Sossai. Sul ribaltamento, la Juventus ci prova con Copelli. Verano è attenta sul tiro delle avversarie e sventa il pericolo senza problemi.

Il match si chiude con il risultato di 1-1.

Le cittine di Simone Gori conquistano un punto importante in chiave salvezza. ACF Arezzo: Verano, Nasoni, Ghio, Tomassini, Carosi, Moretti, Balducci, Baccaro, Torres, Sena, Materozzi A disposizione: Cardarelli, Rossi, Placidi, Galo, Borgogni, Hervieux, Perfetti, Bonadies, Santini All. Simone Gori Juventus: Sossai, Casella, Bertero, Piccardi, Bertora, Davico, Flis, Piermarini, Santarella, Zamboni, Ferraresi A disposizione: Martinazzi, Tosello, Enriconi, Di Bello, Copelli, Mallardi All. Marco Bruzzano Marcatrici: Ferraresi (42’), Perfetti (71’)

UNDER 17: ACF AREZZO – BOLOGNA 0-0 A Castiglion Fibocchi, la gara tra ACF Arezzo e Bologna finisce a reti inviolate. La prima occasione per le amaranto arriva al 12’, quando Placidi serve Hervieux, ma il suo tiro viene respinto dal portiere del Bologna. Al 19’ ci prova Lelli, con Scolaro che si oppone di nuovo con una parata in tuffo.

Le ospiti si rendono pericolose al 35’ con un tentativo di Riccio che però non crea troppi problemi a Cardarelli. Allo scadere del primo tempo, Hervieux ha un’altra occasione per portare le cittine in vanaggio.

La giocatrice amaranto tenta di sorprendere Scolaro con un pallonetto, ma il portiere riesce ad intercettare la palla quel tanto che basta per poter proteggere la rete. Il secondo tempo è povero di emozioni, con l’unica occasione delle cittine di Spataro che arriva al 75’ con la solita Hervieux.

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi, Viviani (82’ Chiorri), Arena, Benedetti, Franchetti, Lelli (46’ Biancalana), Placidi, Scaringi (46’ Rosso), Hervieux, Biani (78’ Meniconi)

A disposizione: Spada, Borgogni, Castellani, Pisani, Sicuranza All. Michele Spataro

Bologna: Scolaro, Bandini, Ferron, Venturi, Baroni, Tallevi, Mazzotti (78’ Boni), Murano, Bonora, Riccio (68’ Mogliani), Ferragnonio (61’ Lancellotti)

A disposizione: Bonzi, Filippiello, Pedrini, Giovannelli, Campari All. Carbone

UNDER 15: SPAL – ACF AREZZO 0-5

Le cittine di Fabio Butteri conquistano una splendida vittoria in trasferta contro la Spal. La gara si apre con le padrone di casa che iniziano a mettere pressione alla difesa amaranto, ma senza riuscire a impensierire Peruzzi.

La prima occasione concreta è dell’Arezzo che sblocca il risultato con Spataro. La Spal tenta la reazione senza successo e il primo tempo si chiude sullo 0-1. La seconda frazione di gioco vede subito il raddoppio delle cittine di Butteri grazie ad un autogol arrivato dagli sviluppi di un corner.

Pochi minuti dopo, Santucci cala il tris direttamente dalla bandierina. Prima del termine del secondo tempo, l’Arezzo dilaga: prima Spataro firma il poker, poi Mondola chiude i conti trasformando un calcio di rigore. Il terzo ed ultimo tempo è privo di emozioni e il triplice fischio sancisce la vittoria per la squadra di Mister Butteri.

Spal: Mamini, Benini, Tanase, Coppola, Chinarelli, Faggioli, Spoletini, Zucchi, Scagliarini, Di Renzo, Biolcati

A disposizione: Bissacco, Rossi, Rotondi, Reggianini, Osti, Baroni, Tavassi All. Paolo Munari

ACF Arezzo: Peruzzi (51’ Panterani), Bindi, Quaresimi (40’ Dema), Lamberti, Mondola, Spataro (60’ Cetarini), Santucci (70’ Salomone), Formelli (51’ Pacini), Forgione (70’ Grotti)

A disposizione: Romanelli, Forgione All. Fabio Butteri Marcatori: 19' Spataro, 27' Autogol, 30' Santucci, 38' Spataro, 43' Mondola (rig)

UNDER 12 TORNEO MAGICO

Domenica le cittine amaranto sono state impegnate nel secondo turno del Torneo Magico Under 12. Una competizione piena di soddisfazione per le nostre giovani calciatrici.

La prima partita, contro il Levane, si è conclusa con una vittoria per 1-0 grazie alla rete di Cloe Nocentini. Con l’Alberino, le cittine si sono scatenate. 5 reti realizzate dalle amaranto che portano la firma di: Filomena Della Chiesa, Elena Fratantoni, Angelica Poggini, Mia Cencini e Rebecca Fazzi.

L’ultima gara, disputata contro il Poggibonsi, ha regalato la terza vittoria della giornata, firmata da Francesca Mazzacane.

CAMPIONATO ESORDIENTI PRIMO ANNO

Al Bruno Nespoli, le cittine amaranto hanno ospitato l’Aquila Montevarchi maschile. Ottima la prestazione delle giovani calciatrici che riescono a pareggiare i primi due tempi.

Il terzo tempo, invece, si conclude a favore degli ospiti, grazie ad una rete siglata poco prima dello scadere.

UNDER 10

Le più piccole hanno affrontato i maschi pari età dell’Arezzo Football Academy, in un derby giocato a Ceciliano. Le cittine hanno lottato fino alla fine su ogni pallone, non lasciandosi mai scoraggiare dal punteggio sul tabellone.