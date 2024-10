A Firenze arriva il primo colpo in trasferta per la BC Servizi Arezzo

Arezzo, 28 ottobre 2024 – Blitz esterno per la BC Servizi Arezzo che si impone al PalaFilarete contro l'Olimpia Legnaia Firenze al termine di una gara molto combattuta risolta solo nei minuti finali.

Parte bene la squadra di casa che nel primo quarto si trova anche sul +6 grazie ai canestri da fuori di Merlo e Stoch, Arezzo paga una scarsa vena ai liberi ma con una tripla di Scortica riesce a chiudere il primo quarto sotto di 3 punti (15-12).

Due canestri in fila di Iannicelli firmano il sorpasso amaranto sul 22-21 prima che la Cantini Lorano, con le realizzazioni da fuori operasse un mini allungo (34-25 al 18'). La BC Servizi non ha ottime percentuali realizzative così, nonostante una buona difesa, Firenze va all'intervallo in vantaggio per 36 a 27.

Come già accaduto in altre occasioni l'inizio di terzo quarto vede la SBA avere una forte reazione al momento negativo, i ragazzi di coach Fioravanti recuperano subito lo svantaggio ma non riescono a ribaltare l'inerzia della gara per alcune imprecisioni offensive che non favoriscono gli amaranto.

La partita si incanala così in equilibrio (45-42 a fine terzo quarto), con un magistrale Toia a segnare due triple fondamentali nel bloccare l'entusiasmo dei padroni di casa e lanciare gli amaranto. In difesa la BC Servizi continua a limitare Nepi ed a controllare con Lemmi e Prenga i rimbalzi, mentre dall'altra parte del campo sono Buzzone e lo stesso Lemmi a segnare punti importanti.

La Legnaia non segna più e dalla lunetta Toia e Lemmi fissano il punteggio finale sul 66-56 in favore della SBA. Con questo successo la BC Servizi fa un passo avanti in classifica rimanendo due punti dietro la coppia di testa formata da Mens Sana Siena ed USE Empoli, domenica al Palasport Estra alle 18 ci sarà la sfida con Cecina formazione in crescita dopo il recupero di Pedroni dopo un infortunio capace di battere nell'ultimo turno l'ex capolista Costone.

Cantini Lorano Legnaia FIrenze-BC Servizi Scuola Basket Arezzo 56-66

Parziali: 15-12, 36-27, 45-42 Cantini Lorano: Landi, Pedicone, Isaia 3, Merlo 15, Bruno Ceriglio 7, Scali, Stoch 7, Nessi 5, Nepi 7, Del Secco ne, Senghor 10, PIeri 2. All. Lilli Ass. Armellini e Nudo.

BC Servizi: Scortica 3, Toia 13, NIca ne, Iannicelli 7, Marcantoni ne, Bozzone 14, Lemmi 7, Prenga 11, Vagnuzzi ne, Kader, Terrosi, Bischetti 11. All. Fioravanti Ass.Liberto