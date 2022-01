Arezzo, 22 gennaio 2022 - Ha affidato le sue carte a "Cambiare", la canzone di Alex Baroni che a Sanremo nel 1997 presentò a tutti questo cantautore anomalo: e che nel 2002 avrebbe fatto piangere il mondo. Ai Fori Imperiali, quandi Giorgia, a lui legata sul piano sentimentale, la cantò in una Roma commossa, due mesi dopo la morte del cantante.

Walter Sterbini, sangiovannese doc, una passione per la musica a volte dimenticata ma sempre pronta a riemergere, ne ha fatto il suo definitivo cavallo di battaglia. Si è ritrovato alla finale a quattro: quattro per il trono di "The Voice senior", la trasmissione di Rai Uno che dà una seconda occasione a chi ha sempre avuto la febbre della musica e non si vergogna di sfoggiarla anche in capelli grigi.

Una finale a quattro, in un talent che tra le rughe ha analizzato decine e decine di concorrenti, prima di scegliere solo i migliori. E Walter ce l'ha fatta. Terzo assoluto, pescando al televoto il 19% delle preferenze dei telespettatori.

Spiccando tra le grandi voci italiane ma perdendo il trono della Toscana. Perché a vincere è un altro toscano, Annibale Giannarelli: la squadra di Gigin D'Alessio supera quella di Loredana Bertè.

"Per il Valdarno hai vinto tu": subito fioccano sul suo profilo Facebook le feste e le carezze. Lui, 66 anni ben portati, portamento elegante esulta ai margini della trasmissione: missione compiuta, una missione voluta con forza dal figlio Matteo e che anche nella serata di Rai Uno lo ha visto avanzare con sicurezza, fino al terzo posto finale.

Prima graffia la trasmissione interpretando "Ancora" di Eduardo De Crescenzo, e non sai se colpisce più il fatto che ne sappia uscire facendola sua invece che ripetendola e basta o se per una volta dalle note non spunti fuori Marzullo, che di quel pezzo ha fatto la sua eterna sigla.

Poi ecco i magnifici 4 in pista per il gran finale. Ed ecco Sterbini sotto i riflettori. In quel Sanremo di Alex Baroni del 1997 c'era anche Loredana Bertè, la sua guida, ma arrivò solo ventesima, mentre a vincere furono i Jalisse, dopo quella serata finiti nel dimenticatoio. Le classifiche lasciano il tempo che trovano. O forse una gran voglia di "Cambiare"