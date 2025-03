L’aretino Romani diventa il vice di Vannacci: “È uno tsunami, l’uomo del futuro”

Arezzo, 21 marzo 2025 – “Sono emozionato. Mai avrei pensato, di poter ricevere dal generale Roberto Vannacci, dal presidente del Mondo al contrario Roberto De Angelis, e dal portavoce e assistente parlamentare Massimiliano Simoni, un incarico così prestigioso e pieno di responsabilità”. Parola di Cristiano Romani appena nominato vice presidente nazionale dell’associazione Mondo al Contrario e responsabile nazionale dei Team Vannacci, dell’Associazione culturale e politica Il mondo al contrario.

“È motivo di gioia e grande orgoglio. A tutti noi, il compito di rendere lo tsunami sempre più inarrestabile. Il generale Vannacci è l’uomo del futuro per l’Italia”, dice ancora Romani.

È stata ufficializzata la nuova struttura del movimento culturale e politico di cui è leader il generale, parlamentare europeo eletto per la Lega. Oltre Cristiano Romani, anche un altro aretino ai vertici, l’avvocato Luca Bufalini, membro del consiglio nazionale. Romani è stato tra i primi sostenitori di Vannacci, conosciuto in occasione della presentazione dei suoi libri ad Arezzo, nel corso di iniziative dell’associazione Cultura Nazionale.

Più volte Vannacci è stato ad Arezzo, come in occasione del convivio di Natale con aderenti al movimento provenienti da tutta Italia. Il generale si è anche recato a casa di Sandro Mugnai, l’uomo che a San Polo il 5 gennaio 2023 ha sparato al vicino di casa che stava attaccando la sua abitazione con la ruspa. Romani era già stato nominato coordinatore del comitato Mondo al contrario, ricoprendo il ruolo per l’Italia centrale. Adesso un passo avanti con la nomina a vice presidente dell’associazione e responsabile nazionale dei Team Vannacci.

“Ringrazio il generale per la fiducia e il presidente De Angelis – dice Romani – è la continuazione del lavoro fatto fin qui, sarà un modo per essere più vicini alle persone che vogliono avvicinarsi a questo pensiero e ai dettami del Mondo al contrario. Già tantissimi gli incontri fissati nei territori in tutta Italia, saremo a Firenze, Bologna, Bari, il generale sta girando tutta Italia e l’entusiasmo delle persone dimostra che è l’uomo del futuro”.

“Vannacci tornerà sicuramente anche ad Arezzo, non c’è una data ma ci stiamo lavorando – continua Romani – quello con la città è un legame molto forte, il generale è venuto sei volte nell’ultimo anno e mezzo, conta molto sull’appoggio di questa terra che gli ha dato anche tanti voti. Oltre alla mia nomina poi c’è quella dell’avvocato Luca Bufalini nel consiglio nazionale, un amico con trascorsi politici in Alleanza Nazionale, una persona molto preparata, siamo molto contenti della scelta”.