Montevarchi, Chiassai resta sindaco: vittoria bulgara nelle sezioni, quasi 20 punti in più

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Ha festeggiato come cinque anni fa, con la maglia rossoblù del Montevarchi addosso, nelle stile che più le si confà, quello della pasionaria del centrodestra che sa parlare alla testa degli elettori ma anche ai loro umori più profondi. Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Il suo pomeriggio è stato sì di attesa ma non particolarmente tormentato, fin da quando, ed è successo abbastanza presto, i suoi rappresentanti di lista hanno cominciato ad aggiornarla con i primi risultati, dicendole che aveva vinto in tutte le sezioni.

Alla fine il distacco è stato abissale, quasi venti punti di vantaggio, 60 contro 40, un dato che è parso quasi subito incolmabile per iil tenore Luca Canonici, il cantante lirico al quale il centrosinistra si era affidato per ribaltare il risultato di cinque anni fa, allora apparso disastroso, ma che stavolta è stato non meno negativo. Allora Silvia Chiassai il 60 per cento lo aveva conquistato al secondo turno, stavolta se lo è aggiudicato già al primo, in un turno elettorale in un turno elettorale che per la presenza di soli due candidati era subito un ballottaggio.

A Canonici non è riuscito nè l'acuto nè il do di petto di cui da tenore è uno specialista. La campagna elettorale era stata tesa, velenosa, caratterizzata dalla presenza capillare di ben 13 liste (7 per la Chiassai, 6 per il cantante suo avversario) per un totale di oltre duecento candidati. La sindaca uscente si è dimostrata abile a sfruttare il consenso strutturato in cinque anni di governo. Ora la prossima tappa sono le elezioni di secondo grado nelle quali probabilmente chiederà di essere confermata alla presidenza della Provincia. Ma avrà bisogno che Sansepolcro non passi di mano al ballottaggio. In quel caso, con la conferma del civico di centrodestra Alessandro Polcri ad Anghiari, la rielezione potrebbe essere a portata di mano.