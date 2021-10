Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in tutte le sezioni, ma in ogni caso il distacco a questo momento, una ventina di punti, 60 per cento contro 39, sembra garantire alla pasionaria del centrodestra un vantaggio incolmabile. Per ora comunque i dati ufficiali sono solo parziali, molto più netti quelli che vengono dai singoli schieramenti: il ballottaggio ggià al primo turno, visto che i candidati erano solo due, si risolve in favore del sindaco uscente

A Montevarchi, per scegliere il nome del nuovo sindaco, sono chiamati alle urne oltre 18mila cittadini.

A contendersi la fascia di primo cittadino, la sindaco uscente, Silvia Chiassai Martini e il tenore Luca Canonici, protagonisti in una campagna politica infuocatissima.

Tredici le liste che si presentano in sostegno dei due aspiranti primi cittadini e ben 198 i pretendenti al consiglio comunale.

L'affluenza finale: 65,28%. Nel 2016 il dato si era attestato sul 64,30%.